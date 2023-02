El silenci és or, tret que et trobis a l'habitació més tranquil·la del món. El 2015, Microsoft va construir el que ara està al Llibre Guinness dels rècords mundials com el lloc més silenciós del planeta.

Habitació del silenci - Microsoft

Coneguda com la càmera anecoica a la seu de l'empresa a Redmond, Washington, les "proves ultrasensibles" realitzades el 2015 van donar una lectura de soroll de fons mitjana de -20,35 dBA (decibels amb ponderació A, una mesura del nivell de pressió sonora).

Només poques persones han pogut suportar estar a l'habitació durant un llarg període de temps, i com a màxim han resistit una hora.

Després d'uns minuts a dins, comences a escoltar els batecs del teu cor. Pocs minuts després, pots escoltar el cruixit dels teus ossos i el flux de la sang.

L'objectiu de la càmera anecoica no és que no escolti res, sinó eliminar tots els altres sorolls externs, cosa que permet escoltar els sons del propi cos. Només a la mort el cos està en complet silenci.

Els entorns que considerem ultrasilenciosos solen ser més sorollosos que el llindar auditiu humà, que és al voltant de 0 decibels. La sala de lectura d'una biblioteca, per exemple, podria registrar uns 40 decibels.

Sense cap so del món exterior que entri, el silenci total i absolut es converteix gradualment en un brunzit insuportable a les orelles. És probable que porti qualsevol persona a perdre l'equilibri a causa de la manca de reverberació a l'habitació, cosa que perjudica la seva consciència espacial.

“Quan gires el cap, fins i tot pots escoltar aquest moviment. Pots sentir-te respirar i sona una mica fort”. Hundraj Gopal, dissenyador principal de la càmera a Microsoft, va dir anteriorment .

La paraula anecoica significa “sense ressò”. Es van necessitar dos anys per dissenyar l?espai.

Compost per sis capes de formigó i acer, està una mica desconnectat de ledifici circumdant. A sota hi ha una sèrie de ressorts amortidors de vibracions. A l'interior, es munten falques de fibra de vidre a terra, el sostre i les parets per trencar les ones de so abans que tinguin l'oportunitat de rebotar a l'habitació.