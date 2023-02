Manuscrit de Lope de Vega el 'Còdex Daça' a la Biblioteca Nacional d'Espanya (BNE). | @ep

Algunes de les obres perdudes o mal atribuïdes d?un dels millors escriptors del Segle d?Or d?Espanya -per no dir el millor- podrien veure la llum gràcies a una tecnologia pionera d?intel·ligència artificial que s?ha utilitzat per identificar una obra, de la qual no se li reconeixia cap autoria, del prolífic poeta i dramaturg espanyol, Lope de Vega .

La Biblioteca Nacional d'Espanya ha anunciat que els investigadors estaven buscant al seu enorme arxiu fins a trobar i verificar una obra que es creu que Lope hauria escrit uns anys abans de morir. La investigació fixa la data uns pocs anys abans de la seva mort, el 1635.

'La francesa laura' seria el títol que rep aquesta història d'amor, gelosia i jerarquia social en què la sospita exigeix que una dona innocent sigui sacrificada a l'altar en honor a la seva marida. No obstant això, a diferència d'altres obres similars de l'època, la Laura aconsegueix desfer-se del seu destí i acaba feliçment al tercer acte.

De tota manera, la manera com s'ha descobert l'obra és totalment inèdita. El 2017, Germán Vega, expert en literatura del Segle d'Or de la Universitat de Valladolid, i Álvaro Cuéllar , ara al departament d'estudis romànics de la Universitat de Viena, es van embarcar a Etso , un projecte que utilitza l'anàlisi d'IA per a determinar l'autoria de diversos llibres del Segle d'Or.

"Després d'haver transcrit els 1.300 textos, l'ordinador va notar que un era similar a unes 100 obres, gairebé totes de Lope", assegura Vega.

D'aquesta manera, han aconseguit transcriure digitalment 1.300 obres de teatre , la majoria de la Biblioteca Nacional d'Espanya , utilitzant una plataforma, Transkribus , capacitada per identificar i comprendre 3 milions de paraules. Un cop havia estat resolta la transcripció, un altre programa, Stylo, ha comparat el seu llenguatge i estil amb les 2.800 obres digitalitzades de 350 autors a la base de dades d'Etso.

En poder de la biblioteca, com un manuscrit del segle XVIII copiat de textos anteriors, 'La francesa Laura' havia estat catalogada durant molt de temps com una obra anònima, però l'ordinador d'Etso ha aconseguit treure'n noves conclusions.

“Això realment ens va cridar l'atenció, no pensem que trobaríem un Lope… [Però] després vam trobar moltes expressions a 'La francesa Laura' que encaixaven amb les d'altres obres de Lope. Hi havia coses a La francesa Laura que la gent d'altres obres de Lope havia dit o diria després”.



Posteriorment, una anàlisi més tradicional de l'obra, posant el focus en el global de l'obra, des de trames i noms de personatges fins a mètrica, elisions i pronunciació de diftongs, ha corroborat la teoria de l'ordinador d'una manera més humana. L'estil trobat encaixa amb el de l'etapa posterior de Lope, mentre que el seu tractament afalagador de França ha portat els investigadors a considerar que va ser escrit en un moment particular de la Guerra dels Trenta Anys -probablement entre 1628 i 1630- quan Espanya i França van arxivar la seva mútua rivalitat davant un enemic comú a Anglaterra.