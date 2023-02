Foto: PxHere

Investigadors de la Universitat Eötvös Loránd (Hongria) han estudiat si la percepció del temps canvia amb l'edat i, en cas afirmatiu, com i per què ho percebem de manera diferent en funció del moment de la vida en què ens trobem.

I és que el temps pot jugar males passades. Molts de nosaltres hem experimentat la il·lusió que aquells llargs estius de la infància semblaven molt més llargs que els mateixos tres mesos que sentim ara com a adults. Tot i que podem discutir per què un estiu pot semblar més llarg que un altre i com la percepció del temps pot comprimir i dilatar les durades en funció de diversos factors, podem organitzar fàcilment un experiment per obtenir més informació.

Aquest estudi, publicat a la revista científica Scientific Reports, acaba de fer-ho. Els investigadors es van preguntar com afecta l'agitació a les nostres estimacions de la durada en sondejar diferents fites del nostre desenvolupament cognitiu.

LA METODOLOGIA

Els investigadors van disposar tres grups d'edat, de 4 a 5 anys, de 9 a 10 anys i de 18 anys, i els van fer veure 2 vídeos d'1 minut cadascun. Els dos vídeos es van extreure d'una popular sèrie de dibuixos animats, equilibrats en característiques visuals i acústiques, excepte en una característica: el caràcter d'esdeveniment.

Un dels vídeos consistia en una ràpida successió d'esdeveniments (un policia que rescata animals i deté un lladre), i l'altre era una seqüència monòtona i repetitiva (sis presos ombrívols que escapen en un pot de rems).

Després de la reproducció dels vídeos, van fer dues preguntes: Quin era més llarg? i Pots mostrar les durades amb els braços?. Els resultats van mostrar un fort biaix a cada grup d'edat, però en el cas dels nens de preescolar, sorprenentment, a la direcció oposada.

Mentre més de 2/3 dels nens de preescolar percebien que el vídeo ple d'esdeveniments era més llarg, 3/4 parts del grup d'adults opinaven el mateix del vídeo sense esdeveniments. El grup intermedi va expressar un biaix semblant però més moderat que l'adult.

Mitjançant la inclusió del grup intermedi (nens de 9 a 10 anys), es va poder estimar el punt d'inflexió al voltant dels 7 anys. Pel que fa a l'orientació dels braços i la distància, es va observar una tendència creixent a utilitzar l'extensió horitzontal dels braços amb l'edat. Mentre que els nens en edat preescolar feien servir un 50-60% de gestos verticals i horitzontals, a l'edat escolar aquesta proporció canviava a un 80-90% a favor de l'expressió horitzontal dels braços.

UN RESULTAT INESPERAT

D'aquesta manera, els responsables de l'estudi diuen que el resultat és inesperat perquè cap dels models biològics de percepció del temps ho podria haver predit . Els models biològics de percepció del temps es divideixen en 2 categories: les neurones cerebrals amb marcapassos i les neurones que mostren una freqüència de tret decreixent amb el temps.

Tot i això, 'qui' interpretaria aquests senyals al cervell segueix sent una incògnita. Ambdues classes de models suposen una millora continuada depenent de l'edat amb el pas del temps. Això no és el que van trobar els investigadors. En canvi, el que van trobar va ser un canvi en les proporcions de durada percebuda entre el grup dels més joves i els dos més grans, amb un punt d'inflexió als 7 anys.

Els investigadors apunten que, encara que l'enigma del temps ha intrigat i seguirà intrigant la ment humana, “és essencial adonar-se que aquests conceptes fonamentals, com ara el temps i l'espai, són més complexos del que podem precisar certs tipus de neurones del cervell". "Per manegar conceptes tan abstractes, cal connectar totes les peces biològiques i cognitives. Completarem algun dia aquest trencaclosques? Només el temps ho dirà", conclouen.