Antàrtida / @EP

Una pèrdua irreversible de gel als pols i la pujada accelerada del nivell del mar poden ser imminents si l'augment de temperatura global passa de 1,8 graus sobre nivells preindustrials.

És la conclusió d'un estudi que un equip internacional d'investigadors publica a la revista Nature Communications .

Les poblacions costaneres de tot el món ja s'estan preparant per pujar el nivell del mar. Tot i això, la planificació de contramesures per evitar inundacions i altres danys ha estat extremadament difícil, ja que les últimes projeccions de models climàtics presentades al 6è informe d'avaluació del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) no es posen d'acord sobre la rapidesa amb què les principals capes de gel respondran a l'escalfament global.

El desglaç de les capes de gel és, potencialment, el factor que més contribueix al canvi del nivell del mar, i històricament el més difícil de predir perquè la física que en regeix el comportament és notòriament complexa.

"A més, els models informàtics que simulen la dinàmica de les capes de gel de Groenlàndia i l' Antàrtida sovint no tenen en compte el fet que el desglaç de les capes de gel afectarà els processos oceànics, que, a la vegada, poden retroalimentar la capa de gel i l'atmosfera", afirma Jun Young Park, estudiant de doctorat del Centre de Física del Clima del SII i la Universitat Nacional de Pusan, a Corea del Sud, i primer autor de l'estudi.

Utilitzant un nou model informàtic, que capta per primer cop l'acoblament entre les capes de gel, els icebergs, l'oceà i l'atmosfera, l'equip d'investigadors climàtics va descobrir que l'efecte de desbordament de la capa de gel i el nivell del mar només es pot evitar si el món arriba a les emissions netes de carboni zero abans del 2060.

"Si no aconseguim aquest objectiu d'emissions, les capes de gel es desintegraran i es fondran a un ritme accelerat, segons els nostres càlculs. Si no prenem cap mesura, la reculada de les capes de gel seguiria augmentant el nivell del mar en almenys 100 cm els propers 130 anys. Això se sumaria a altres contribucions, com l'expansió tèrmica de l'aigua oceànica", adverteix el professor Axel Timmermann, coautor de l'estudi i director del Centre de Física del Clima de l'IBS.

Les capes de gel responen a l'escalfament atmosfèric i oceànic de manera retardada i sovint impredictible. Anteriorment, els científics havien destacat la importància del desglaç oceànic subsuperficial com a procés clau, que pot desencadenar efectes de desbordament a les principals capes de gel de base marina de l'Antàrtida.

"No obstant, segons les nostres simulacions per superordinador, l'eficàcia d'aquests processos es pot haver sobreestimat en estudis recents --afirma el professor June Yi Lee, del Centre de Física Climàtica del SII i la Universitat Nacional de Pusan i coautor de l'estudi--. Veiem que el gel marí i els canvis en la circulació atmosfèrica al voltant de l'Antàrtida també tenen un paper crucial en el control de la quantitat de desglaç de la capa de gel, amb repercussions a les projeccions globals del nivell del mar”.

L'estudi subratlla la necessitat de desenvolupar models més complexos del sistema terrestre que captin els diferents components climàtics, així com les seves interaccions. A més, calen nous programes d'observació per restringir la representació dels processos físics en els models del sistema terrestre, en particular de regions molt actives, com la glacera Pine Island, a l'Antàrtida.

"Un dels reptes clau en la simulació de les capes de gel és que fins i tot els processos a petita escala poden tenir un paper crucial en la resposta a gran escala d'una capa de gel i per a les projeccions corresponents del nivell del mar. No només hem d'incloure l'acoblament de tots els components, com vam fer al nostre estudi actual, sinó que també necessitem simular la dinàmica amb la major resolució espacial possible utilitzant alguns dels superordinadors més ràpids", resumeix Axel