Un terratrèmol a Alaska provoca la penetració d'ones sísmiques al nucli més intern de la Terra. Foto: ANU

Les dades obtingudes de les ones sísmiques provocades pels terratrèmols han donat nova llum sobre les parts més profundes del nucli intern de la Terra. En mesurar les diferents velocitats a què aquestes ones penetren i travessen el nucli intern de la Terra, investigadors de l'ANU (Australian National University) creuen haver documentat proves de l'existència d'una capa diferent dins la Terra coneguda com el nucli intern més profund: una "bola metàl·lica" sòlida que es troba al centre del nucli intern.

Fins no fa gaire es pensava que l'estructura de la Terra estava formada per quatre capes diferents: l'escorça, el mantell, el nucli extern i el nucli intern. Tot i això, les troballes, publicades a Nature Communications , confirmen l'existència d'una cinquena capa .

"L'existència d'una bola metàl·lica interna dins del nucli intern, el nucli més intern, es va plantejar com a hipòtesi fa uns 20 anys. Ara vam aportar una altra línia de proves per demostrar la hipòtesi", va declarar el doctor Thanh-Son Pham, de l'Escola de Recerca de Ciències de la Terra de l'ANU.

El seu company de recerca, el professor Hrvoje Tkalcic, va afegir que estudiar l'interior profund del nucli intern de la Terra ens pot dir més sobre el passat i l'evolució del nostre planeta.

"Aquest nucli intern és com una càpsula del temps de la història evolutiva de la Terra: és un registre fossilitzat que serveix de porta d'entrada als esdeveniments del passat del nostre planeta. Esdeveniments que van passar a la Terra fa centenars de milions o milers de milions d'anys", va explicar.

Els investigadors van analitzar les ones sísmiques que viatgen directament a través del centre de la Terra i les "escupen" al costat oposat del globus al lloc on es va desencadenar el terratrèmol, també conegut com a antípoda. Tot seguit, les ones tornen a l'origen del sisme. Els científics de l'ANU descriuen aquest procés com a similar al rebot d'una pilota de taula.