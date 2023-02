Foto: CSIC



Investigadors de les universitats sueques de Linköping, Lund i Göteborg han aconseguit cultivar elèctrodes en teixits vius utilitzant les molècules de l'organisme com a activadors. El resultat, publicat a la revista Science , aplana el camí per a la formació de circuits electrònics totalment integrats en organismes vius.

"Durant diverses dècades hem intentat crear electrònica que imités la biologia. Ara deixem que la biologia creï l'electrònica per nosaltres", afirma el professor Magnus Berggren, del Laboratori d'Electrònica Orgànica (LOE) de la Universitat de Linköping.

Vincular l'electrònica al teixit biològic és important per comprendre funcions biològiques complexes, combatre malalties cerebrals i desenvolupar interfícies futures entre l'home i la màquina. Tot i això, la bioelectrònica convencional, desenvolupada en paral·lel amb la indústria de semiconductors, té un disseny fix i estàtic que resulta difícil, si no impossible, de combinar amb sistemes de senyals biològics vius.

Per salvar la bretxa entre biologia i tecnologia, els investigadors han desenvolupat un mètode per crear materials tous, sense substrat i conductors electrònics en teixits vius. Injectant un gel que conté enzims com a "molècules d'acoblament", els investigadors van aconseguir cultivar elèctrodes en el teixit de peixos zebra i sangoneres medicinals.

"El contacte amb les substàncies del cos canvia l'estructura del gel i el fa conductor de l'electricitat, cosa que no és abans de la injecció. Depenent del teixit, també podem ajustar la composició del gel per engegar el procés elèctric", explica Xenofon Strakosas, investigador de LOE i la Universitat de Lund i un dels autors principals de l'estudi.

El seu estudi aplana el camí cap a un nou paradigma en bioelectrònica. Si abans calia implantar objectes físics per iniciar processos electrònics al cos, en el futur n'hi haurà prou d'injectar un gel viscós.