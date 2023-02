Kepler 452b @wikipedia

Una científic nord-americana ha creat un nou conjunt de criteris per ajudar a trobar vida extraterrestre en altres planetes, cosa que ha reduït significativament el ventall on buscar.

Els astrobiòlegs treballen per trobar formes líquides de H2O, més comunament coneguda com a aigua, en planetes propers a les estrelles . Han trobat dotzenes de candidats potencials dins d'una 'zona habitable'. Tot i això, els astrònoms no poden analitzar els recursos dels planetes en detall a causa dels temps i recursos d'observació limitats.

La NASA descriu la zona habitable com un planeta que "no està ni gaire a prop ni gaire lluny de la seva estrella", cosa que proporciona l'equilibri adequat de gasos que podrien sustentar la vida.

Ara, Cassandra Hall, astrònoma de la Universitat de Geòrgia, insisteix que els recursos limitats es poden fer servir de manera més eficient en prioritzar l'anàlisi de planetes que poden suportar la fotosíntesi.

La teoria de Hall centraria significativament la cerca d'un planeta habitable o habitat. La fotosíntesi requereix un rang de temperatura perfecte, aigua i intensitat de llum específica.

El refinament de Hall ha significat que els planetes Red Dwarf es poden descartar de la cerca i els recursos es poden reassignar millor. Fins ara, cinc planetes han complert els nous criteris: Kepler-452-b, Kepler-1638 b, Kepler-1544 b, Kepler-62 ei Kepler-62 f.

Els esforços per trobar un planeta habitable han tingut una rellevància creixent, no pel contacte extraterrestre que pot portar, sinó perquè hi ha la possibilitat que la crisi climàtica converteixi la Terra en un planeta inhabitable.