Foto: @EP

Un estudi amb investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia i Evolució Social (Iphes-Cerca), CSIC, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Rovira i Virgili (URV) i Barcelona (UB) ha reconstruït "per primera vegada La dieta i l'hàbitat d'un macaco fòssil que va viure a l'Àfrica fa 2,5 milions d'anys.

La investigació, publicada a la revista 'Frontiers in Ecology and Evolution', demostra que la versatilitat dels macacos a l'hora d'ocupar diferents tipus d'hàbitat els converteix en "bons candidats" per entendre els comportaments adaptatius dels primers hominins, ha informat l'Iphes aquest dimarts en un comunicat.

Les restes dentals fòssils d'un macaco de 2,5 milions d'anys recuperats al jaciment Guefaït (Marroc) han permès reconstruir la dieta i l'hàbitat.

A través de múltiples anàlisis realitzades a l'estructura interna i externa d'aquests fòssils, s'ha pogut constatar que aquests animals explotaven hàbitats diferents per tal d'aconseguir els recursos necessaris per a la seva supervivència, tant de zones boscoses com d'espais més oberts.

Els investigadors han assenyalat que aquesta informació de l'ecologia alimentària del gènere Macaca és també "molt important" per entendre la paleoecologia dels hominins, ja que els dos llinatges ocupaven nínxols ecològics similars i poden representar un bon model anàl·leg per explicar l'evolució dels hominins del Pliopleistocè d'Àfrica.

Les restes de macaco ara analitzades formen part de la sèrie de fòssils recuperats en diverses campanyes d'excavació dutes a terme durant el 2018 i el 2019, que han permès recuperar més de 3.200 fragments de vertebrats del Plistocè inferior inicial.

MOSTRA DE QUATRE DENTS



La mostra estudiada correspon a quatre dents de cercopitècid de fa 2,5 milions d'anys amb una morfologia que permet assignar-los al gènere Macaca, ia partir de la mida de les dents, s'ha estimat que aquests macacos tenia un pes que rondava els 12 quilograms.

Els investigadors han assenyalat que la rellevància d'aquest treball és que per primera vegada s'ha realitzat una anàlisi combinada multiproxy sobre restes dentals fòssils del gènere Macaca de 2,5 milions d'anys a l'Àfrica.

L'aplicació d'aquestes tècniques ha permès extreure informació tant de la dieta com sobre les condicions paleoecològiques d'aquest primat des dels primers anys de la vida fins als darrers mesos abans de la seva mort.

S'ha realitzat un estudi isotòpic de les dents, analitzant el senyal isotòpic de la bioapatita de l'esmalt dental, que proporciona informació relacionada amb l'origen proteic dels aliments ingerits, especialment els primers anys de vida de l'animal.

D'altra banda, els investigadors van realitzar una anàlisi del microdesgast dental que consisteix a quantificar una sèrie de marques, com són les estries i els forats, formades a la superfície de la dent durant el cicle masticatori per partícules que són més dures que la superfície de l'esmalt dental.

L'anàlisi del microdesgast demostra que s'alimentava principalment de fruita, llavors i fulles, però també hauria incorporat altres aliments abrasius com les herbes i les gramínies.