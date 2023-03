Keops / @EP

Un equip internacional d'investigació ha descobert una càmera fins ara desconeguda a la gran piràmide del faraó Keops de Guiza , a prop del Caire. Ja el 2016 els mesuraments havien donat motius per suposar l‟existència d‟un espai buit ocult a les proximitats dels blocs de chevrón sobre l‟entrada.

Ara, científics de la Universitat Tècnica de Munic (TUM) han utilitzat ultrasons i endoscòpia per fer una contribució important a la confirmació d'aquesta suposició. L'estatus de la piràmide egípcia com una de les estructures més ben investigades del món fa que aquesta troballa sigui especialment important.

La piràmide de Keops està considerada la més gran i més antiga de les piràmides de Guiza. Com a part d'una de les Set Meravelles del Món Antic, ha estat explorada a fons; no obstant, l'estructura encara guarda molts secrets per descobrir. Els investigadors de la TUM han resolt un més dels misteris de la piràmide.

Com a part de l'equip internacional de recerca ScanPyramids , els científics muniquesos han demostrat l'existència d'una càmera buida que fins ara només s'havia plantejat basant-se en dades de mesura. L'espai buit és sobre l'entrada original de la piràmide, que no és accessible al públic.

El 2016 diversos mesuraments realitzats per investigadors japonesos i francesos van aportar proves de l'existència de la cambra. El grup de recerca de la TUM ha estat a bord des del 2019, ajudant a explorar la piràmide a la recerca d'estructures ocultes. Utilitzen diversos mètodes de proves no destructives que permeten mirar dins dels blocs de pedra i les àrees darrere seu.

"Les piràmides són Patrimoni de la Humanitat. Això significa que hem de ser especialment curosos en realitzar les nostres investigacions per no fer malbé res. Estem treballant en la piràmide de Keops amb dispositius de mesura per radar i ultrasons que poden utilitzar-se de forma no destructiva i, en part, fins i tot sense contacte", afirma en un comunicat el professor Christian Grosse, catedràtic d'Assajos No Destructius de la TUM.

Els dispositius de mesura inicials van proporcionar una bona primera impressió de la situació. Tot seguit, els científics van utilitzar l'endoscòpia per confirmar la hipòtesi. L'equip va trobar una obertura entre les pedres del chevron, una construcció de pedra massissa, a través de la qual van poder introduir un tub a la cambra. A continuació, van utilitzar aquest tub com a guia per a la lent d'una càmera endoscòpica. La càmera va confirmar l?existència de l?espai buit.

"Descobrir un espai buit en una piràmide ja és una cosa especial. Però el fet que aquesta càmera sigui prou gran per albergar diverses persones, bé, això fa que el descobriment sigui encara més important", diu el Prof. Grosse.

CAMBRA SECRETA NO INVESTIGADA

La càmera és més gran del que els investigadors havien suposat en el passat. Les dades mesurades originalment apuntaven a l'existència d'un corredor d'almenys cinc metres de llargada; no obstant això, segons les estimacions inicials, la longitud de la càmera supera amb escreix aquesta longitud.

A l'interior de la cambra no s'hi observen empremtes ni altres indicis d'activitat humana. Per això, el grup de recerca suposa que ningú ha vist aquesta sala en els darrers 4.500 anys aproximadament.

La determinació de la finalitat anterior de la càmera acabada de descobrir i del que s'amaga darrere la paret del fons requerirà més investigació.

Les troballes confirmades posen en relleu la necessitat de seguir investigant les piràmides egípcies i, en particular, el valor del nou enfocament que utilitza una combinació de diverses tecnologies i procediments de prova