Gos a Txernòbil - UNSPLASH

La composició genètica dels gossos que viuen a la planta d'energia nuclear de Txernòbil és diferent de la d'altres gossos que viuen a quilòmetres de distància del lloc, com es va revelar al primer estudi sobre aquesta espècie als voltants de la planta nuclear. Les troballes de l'estudi es van publicar a la revista revisada per parells Science Advances divendres passat.

Els investigadors es van centrar a estudiar les poblacions de gossos que deambulen lliurement i que viuen a la central nuclear , a la propera ciutat de Txernòbil a 15 quilòmetres de distància ia ciutat de Slavutych a 45 quilòmetres de distància.

REDUCCIÓ DE LA VIDA SILVESTRE



El desastre de la planta d'energia de Txernòbil va ser un dels pitjors desastres nuclears a la història de la humanitat, i només va estar a prop el desastre nuclear de Fukushima el 2011.

A prop de la ciutat de Pripyat, que alguna vegada va ser la llar d'unes 50.000 persones, el desastre va passar després que una prova de seguretat sortís malament i provoqués una reacció en cadena, que va fer explotar el nucli del reactor. El núvol radioactiu massiu resultant d'aquesta explosió es va estendre durant uns nou dies per tota la regió.

Es desconeix el nombre exacte de morts, a causa en gran part de com de generalitzat va ser l'efecte de la radiació i quant durarà considerant que el dany continua fins avui.

Això inclou la presència contínua d'isòtops radioactius a l'àrea, així com els incendis forestals causats per boscos contaminats per radiació que s'incendien a les estacions seques, amb el foc i els vents resultants que propaguen encara més la radiació.

El perill potencial que encara acull el lloc a causa de les restes de contaminació radioactiva es va reafirmar el 2022 després de l'inici de la Guerra Ucraïna-Rússia, amb les forces russes atacant i interferint repetidament al lloc.

En particular, l'àrea més severament afectada pel desastre nuclear és una àrea de 2.600 quilòmetres quadrats al voltant de la planta d'energia coneguda com la Zona d'Exclusió de Txernòbil (CEZ, per les sigles en anglès).

El desastre nuclear va impactar severament l'ecosistema de la CEZ. Tot i això, en els gairebé 40 anys des del desastre de Txernòbil, gran part de la vida silvestre local ha començat a recuperar-se, probablement a causa de la desaparició dels humans de la zona.

Tot i això, encara queda el dubte de com la radiació va afectar els animals de la zona. La disminució dels números en el desastre inicial va provocar la manca de parelles d'aparellament entre els diferents animals, cosa que va provocar un cabal genètic més superficial? La radiació va causar diferents mutacions? El desastre general i les conseqüències ambientals duradores van alterar el comportament migratori?

Totes aquestes són preguntes que no han estat respostes. Però aquest estudi va buscar canviar això en estudiar les diverses poblacions de gossos que passegen lliurement a la regió.

Curiosament , els gossos de Chernobyl són en realitat molt misteriosos perquè ningú sap d'on vénen. D'alguna manera van aparèixer allà . Encara que es creu àmpliament que descendeixen de les mascotes abandonades a Pripyat, en realitat ningú ho sap amb certesa, especialment perquè els primers dies després del desastre nuclear, les forces soviètiques es van dedicar a sacrificar totes les mascotes abandonades per evitar que s'escaparen de la CEZ i propagar la contaminació radioactiva.

Evidentment, alguns gossos van aconseguir escapar-se i probablement van ser atesos per equips de neteja de radiació i turistes. Però encara hi ha molt que es desconeix i no és clar per què hi ha gossos a Txernòbil. Semblen viure a tot arreu, molts fins i tot dins de la pròpia planta d'energia. En general, els tres llocs principals on vivien els gossos semblaven haver estat la ciutat de Txernòbil, la planta d'energia i Slavutych, una ciutat a prop de Bielorússia on molts treballadors desplaçats de Txernòbil van ser traslladats després del desastre.