L'inici de la primavera és l'època de l'any en què la longitud del dia s'allarga més ràpidament. A les latituds de la península, el Sol surt més d'un minut als matins abans que el dia anterior, i a la tarda es pon més d'un minut després. | AMOL MANE

A meteorologia, la temporada de primavera de la Terra per a l'hemisferi nord i la temporada de tardor per a l'hemisferi sud van començar l'1 de març. Tot i això, l'equinocci de març porta les estacions astronòmiques de primavera i tardor, respectivament, per als dos hemisferis del nostre planeta. Això succeirà el dia 20 de març a les 20:24 UTC. Aquesta estació durarà aproximadament 92 dies i 18 hores , i acabarà el 21 de juny amb el començament de l'estiu a l'hemisferi nord i l'hivern al sud.

L' inici de la primavera a l'hemisferi nord està definit per l'instant en què la Terra passa pel punt de la seva òrbita des del qual el centre del Sol creua l'equador celeste en el moviment aparent cap al nord. El dia que això passa, la durada del dia i la nit pràcticament coincideixen . A aquesta circumstància se l'anomena també equinocci de primavera .

En el moment en què la primavera comença a l'hemisferi nord, a l'hemisferi sud comença la tardor, informa l'Observatori Astronòmic Nacional d'Espanya.

Al llarg del segle XXI, l'inici de la primavera es pot donar, com a màxim, en tres dates diferents del calendari (del 19, 20 i 21 de març), sent el seu inici més matiner el de l'any 2096 i l'inici més tardà el de 2003. Les variacions d'un any a un altre són degudes a la manera com encaixa la seqüència d'anys segons el calendari (uns de traspàs, uns altres no) amb la durada de cada òrbita de la Terra al voltant del Sol.

L'inici de la primavera és l'època de l'any en què la longitud del dia s'allarga més ràpidament . A les latituds de la península , el Sol surt als matins més d'un minut abans que el dia anterior, i a la tarda s'hi posa més d'un minut després. Com a conseqüència, al començament de la primavera, el temps en què el Sol està per sobre de l'horitzó augmenta gairebé tres minuts cada dia.

DOS ECLIPSIS



Durant la primavera del 2023 tindran lloc dos eclipsis, un de Sol i un altre de Lluna. L'eclipsi de Sol succeirà el 20 d'abril , serà de tipus mixt, i es veurà al sud-est asiàtic i Oceania. L'eclipsi de Lluna tindrà lloc el 5 de maig , serà de tipus penombral, i es podrà veure a Àfrica, Àsia i Oceania.

Altres fenòmens d'interès astronòmic durant la primavera de 2023 són les pluges de meteors de les lírides, el màxim de les quals s'espera cap al 23 d'abril , i les eta aquàrides , amb màxim cap al 6 de maig .

Els vidres plens de l'estació tindran lloc el 6 d'abril, el 5 de maig i el 4 de juny.

CANVI D'HORA



Tot i que tant el Parlament Europeu com la Comissió s'han pronunciat a favor d'eliminar els canvis d'hora en el futur, encara no hi ha una decisió definitiva. Per això, durant el 2023 seguirà en vigor el tradicional canvi d'hora que té lloc el darrer diumenge de març. Aquest dia, el 26 de març , a les 2 de la matinada, hora peninsular, s'avançaran els rellotges, una hora per marcar les 3. A les Canàries, la 1 de la matinada passarà a ser les 2.