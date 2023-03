Contaminació pel fum d'una fàbrica a Colònia, Alemanya / @EP

El nou informe presentat aquest dilluns, a Suïssa, pel Grup intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès) és urgent prendre mesures "més ambicioses" per lluitar contra el canvi climàtic i reduir a la meitat les emissions per al 2030.

En una roda de premsa per presentar l'informe, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida als líders dels països desenvolupats a "comprometre's a assolir el zero net (emissions zero netes) el més a prop possible del 2040" ".

"Es pot aconseguir, alguns ja s'han fixat l'objectiu del 2035, i els països de les economies emergents també s'han de comprometre a assolir el zero net cap al 2050", ha subratllat.

Guterres ha assegurat que mai abans el món ha estat "millor equipat" per frenar el canvi climàtic però, per això, ha dit que cal "moure's a la velocitat de la llum". "No tenim temps per perdre", ha subratllat.

TOT A LA VEGADA EN TOTES PARTS

"La bomba de rellotgeria climàtica està en marxa però l'últim informe de l'IPCC és una guia per desactivar-la, una guia de supervivència per a la humanitat", ha insistit Guterres, afegint que per abordar la crisi climàtica cal fer-ho "tot alhora a per tot arreu".

En aquest sentit s'ha pronunciat el president de l'IPCC, Hoesung Lee. "L'informe subratlla la urgència d'emprendre accions més ambicioses i mostra que, si actuem ara, encara podem assegurar un futur sostenible i habitable per a tothom", ha indicat.

El 2018, l'IPCC va advertir del desafiament que suposava mantenir l'escalfament a 1,5°C. Cinc anys després, el grup precisa que aquest desafiament s'ha tornat encara més gran a causa d'un augment continu en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

En aquest context, avisa que el ritme i l'escala del que s'ha fet fins ara, i els plans actuals són “insuficients” per fer front al canvi climàtic. Segons precisa l'IPCC, "més d'un segle" de crema de combustibles fòssils i l'ús "insostenible" d'energia i territori ha portat un escalfament global d'1,1°C per sobre dels nivells preindustrials.

Això ha donat lloc, segons afegeix el grup, a més fenòmens meteorològics extrems més freqüents i més intensos , com ara onades de calor o pluges més fortes, que s'han combinat amb altres esdeveniments adversos, com ara pandèmies o conflictes.

JUSTÍCIA CLIMÀTICA

El grup també posa en relleu que els danys són més grans sobre poblacions vulnerables. "La justícia climàtica és crucial perquè aquells que menys han contribuït al canvi climàtic estan sent afectats de manera desproporcionada", ha precisat Aditi Mukherji, un dels 93 autors del document.

Segons afegeix, "gairebé la meitat de la població mundial viu en regions altament vulnerables al canvi climàtic" i, "l'última dècada, les morts per inundacions, sequeres i tempestes van ser 15 vegades més altes en regions altament vulnerables".

Per limitar l'escalfament a 1,5ºC, l'IPCC assenyala que es requereixen reduccions "profundes, ràpides i sostingudes" de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a tots els sectors i que "s'hauran de reduir a gairebé la meitat per al 2030".

Entre altres solucions, el grup proposa l'ús d'energies netes o l'ús de la bicicleta i el transport públic, per millorar no només la qualitat de l'aire sinó també la “salut”.

Així mateix, el grup adverteix que el finançament "insuficient i desalineat està frenant el progrés", per la qual cosa proposa augmentar el finançament en les inversions climàtiques.