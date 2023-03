Campus 42 Barcelona 2 / Telefónica

El lloc triat per a la jornada sobre formació en computació quàntica i ocupabilitat ha estat Urdúliz pel fet que la Diputació Foral de Bizkaia, partner de Fundación Telefónica al campus 42 Urdúliz, és el promotor de Quàntum Ecosystem, l'estratègia per a afermar la seva posició internacional en l'àmbit de les tecnologies quàntiques i convertir-se en un pol de referència en el coneixement i futurs desenvolupaments de quàntum.



La jornada ha comptat amb l'assistència d'Adolfo Hernández Pulido, managing director d'IBM per a Telefónica, Mikel Diez Parra, director d'Innovació d'IBM, Pilar Villacorta, responsable del sector d'acadèmic en IBM, Alberto García Fernández, líder global d’Enablement en Quàntum IBM; Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica i Ainara Basurko, diputada foral de Promoció Econòmica i Elixabete Etxanobe, diputada foral d'Administració Pública i Relacions Institucionals.

“Aquest programa converteix als campus de programació 42 i als seus estudiants en un referent d'avantguarda en la formació d'habilitats tecnològiques. A més, posa en valor la seva rellevància com un lloc d'aprenentatge gratuït per a totes les persones que vulguin desenvolupar-se per a les ocupacions digitals que demanden les empreses” ha assenyalat Carmen Morenés, en la jornada. Per la seva part Mikel Diez, d'IBM, ha destacat que “tant IBM com la Fundación Telefónica estem treballant per a fomentar la transferència de coneixements, fer costat a les noves generacions en la seva capacitació i ocupabilitat, i avançar més ràpidament cap a la computació quàntica útil al mateix temps que el rol que Espanya i el País Basc poden exercir en l'avanç del futur de la computació i l'ecosistema quàntics.”



Per a la diputada foral de Promoció Econòmica, Ainara Basurko: “la formació és crítica per a afrontar amb garanties la transformació digital i la competitivitat del teixit econòmic del territori. El campus de programació 42 és un actor clau per a Bizkaia i aquest acord ens brinda una oportunitat única per a posicionar-nos al capdavant dels avanços que possibilitaran les tecnologies quàntiques”.

ITINERARI FORMATIU

L'itinerari formatiu, que s'iniciarà a mitjan mes de març, possibilitarà als seus més de 100 participants aprendre a desenvolupar projectes i solucions mitjançant l'ús de Qiskit, el SDK quàntic de codi obert basat en Python amb el qual IBM s'ha posicionat com a líder en aquesta tecnologia.



La primera edició d'aquest programa prepararà als i les estudiants dels campus 42, que prenguin part en aquest, per a ser capaces d'assumir el repte d'enfrontar-se a una tecnologia emergent cridada a convertir-se en un dels motors de la programació en un futur molt pròxim.



L'itinerari formatiu que es desenvoluparà des de març fins al mes de novembre s'articularà entorn de tres desafiaments. Aquelles persones que superin amb èxit tots els reptes i l'itinerari formatiu podran, a més, accedir a l'obtenció de la certificació que avalarà la seva qualificació com a persones especialistes en aquesta matèria.

QUÈ ÉS LA COMPUTACIÓ QUÀNTICA?

La computació quàntica es basa en les lleis fonamentals de la naturalesa per a realitzar càlculs mitjançant bits quàntics (qubits), les propietats dels quals fan possible l'emmagatzematge de 0 i 1 simultàniament. Això permet realitzar càlculs exponencialment superiors i atorga als ordinadors quàntics el potencial per a resoldre problemes extremadament complexos, encara no resolts pels supercomputadors clàssics més potents.



Aquest programa seguirà una metodologia híbrida combinant les eines i recursos d'IBM en computació quàntica amb la filosofia de 42:

Un mètode d'aprenentatge gratuït completament trencador enfront del model educatiu tradicional. Amb formació entre parells, sense professors, ni llibres i tampoc classes.

Un model orientat a formar als estudiants tant en competències digitals, les més demandades avui dia, com en les conegudes com a ‘habilitats toves’: resiliència i adaptació al canvi, tolerància a la frustració, creativitat i, sobretot, treball en equip, entre moltes altres.

LA PORTA D'ENTRADA AL FUTUR DEL TREBALL

En el transcurs dels últims quatre anys hem vist com la tecnologia s'ha convertit en una eina imprescindible per a millorar la vida de les persones. Fundación Telefónica ferma en el seu propòsit de facilitar formació gratuïta i especialitzada en competències digitals, fa un pas més gràcies a aquest programa.



Els campus de programació 42 enforteixen el seu posicionament com a centres d'aprenentatge de les professions digitals més demandades i marquen una nova fita en la seva trajectòria convertint-se en pioners en la formació de les persones desenvolupadores de programació quàntica.