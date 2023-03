Foto: IQS

La doctora Núria Oliva Jorge, investigadora del Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) d’IQS, serà reconeguda avui amb la prestigiosa beca Junior Leading Retaining de la Fundació “la Caixa”, destinada a investigadores excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora a Espanya o Portugal en àrees STEM. L’acte oficial de lliurament se celebrarà la tarda d'aquest 22 de març al Museu de la Ciència CosmoCaixa.

L'objectiu principal de la seva recerca és trobar un tractament per a l'artrosi, combinant un biomaterial que imita el teixit del cartílag (que progressivament desapareix a conseqüència de la malaltia) amb una teràpia gènica habilitada per nanopartícules d'ARN. El mètode promou simultàniament el tractament de la inflamació produïda per l'artrosi i la generació de nou cartílag.

Gràcies a aquesta beca, la doctora Oliva torna a Barcelona per continuar amb el projecte des d’IQS. “He estat cinc anys al Regne Unit, però la meva investigació ha estat sempre lligada a IQS i especialment al GEMAT. Ara torno 'a casa' amb aquesta beca de Fundació ”la Caixa”, un retorn que ha estat molt treballat i amb molta preparació”, explica. “Aprofitem la convocatòria de beques Junior Leader de la Fundació “la Caixa” per demanar-ne una i tornar a IQS com a professora contractada doctora dins del grup GEMAT, sense deixar la meva investigació a Londres, que continua amb una Engineering Physical Science Research Council – EPSRC New Investigator Award durant dos anys més”, afegeix.

Núria Oliva té un postdoctorat en Ciència i Tecnologia dels Materials per l’Institut Químic de Sarrià (IQS), on es va llicenciar en Química Orgànica. L’any 2010 ja va rebre una beca de postgrau de la Fundació “la Caixa” per cursar un doctorat als Estats Units. El 2016, va fer el doctorat en Enginyeria Mèdica i Física Mèdica a la divisió de Harvard-MIT Health Sciences and Technology. Durant el doctorat, va desenvolupar adhesius biodegradables per a òrgans interns, actualment en assajos preclínics a l’empresa derivada (start-up) Biodevek. També va utilitzar els adhesius biodegradables com a sistema d’alliberament controlat de fàrmacs per al tractament de càncer de mama i de còlon.

La seva passió per la investigació del càncer de mama la va portar a desenvolupar una nova classe de nanopartícules per alliberar fàrmacs únicament en cèl·lules de càncer, però no en cèl·lules sanes, evitant així els efectes secundaris de la quimioteràpia. El 2018 va rebre una beca de postdotorat TECNIOspring PLUS (Marie Sklodowska-Curie Action) per a un projecte de transferència de tecnologia de col·laboració entre l’Institut Químic de Sarrià i l’Imperial College London. En aquest projecte, la doctora Oliva i el seu equip desenvolupen un gel injectable per a l’alliberament controlat de nanopartícules que contenen teràpia gènica i poden curar les úlceres de peu diabètic. Actualment, aquesta tecnologia està en procés de ser patentada per posar en marxa una start-up. El setembre del 2020, va iniciar el seu grup d’investigació independent al Departament de Bioenginyeria de l’Imperial College London, i va treballar en la intersecció de biomaterials, biologia i medicina per abordar malalties humanes complexes i promoure l’envelliment saludable.

El 2022 es va incorporar a l’IQS Barcelona com a professora contractada doctora amb una beca Junior Leader de la Fundació “la Caixa”. Alguns dels projectes del seu laboratori inclouen el desenvolupament de nanotecnologia de l’ADN per al tractament de càncer de mama i ovari metastàtics, o de biomaterials intel·ligents per a la regeneració de cartílag i el tractament de l’artrosi. Ha publicat 17 articles i 2 capítols de llibres de text, i ha registrat 5 patents de la seva investigació. Durant la seva carrera, ha rebut molts premis i distincions. Recentment ha rebut el premi al Jove Investigador per l’European Tissue Repair Society (ETRS) i la distinció d’honor dels premis AVIVA Women of the Future en la categoria de ciència el 2020.