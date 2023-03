Concepció artística del sistema planetari al voltant de TOI-2096 - FRANCISCO J. POZUELOS (IAA-CSIC)

Astrònoms de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) i de la Universitat de Granada (UGR) han descobert un nou sistema planetari únic a la seva espècie i clau per entendre els processos de formació planetària, el TOI-2096, compost per una súper -Terra i un mini-Neptú que orbiten una estrella freda i propera en un 'ball sincronitzat'.

Aquesta troballa ha estat possible gràcies a la col·laboració estreta entre centres de recerca i universitats europees i nord-americanes, liderades per l'IAA-CSIC, segons ha informat la UGR en una nota de premsa aquest dimecres. El sistema va ser inicialment identificat per la missió 'Transiting Exoplanet Survey Satellite' (TESS) de la NASA, una missió espacial que busca planetes al voltant d'estrelles properes i brillants.

"TESS està realitzant una recerca de planetes per tot el cel utilitzant el mètode de trànsit, és a dir, monitoritzant la brillantor estel·lar de milers d'estrelles properes tot esperant un lleuger enfosquiment, que podria ser causat pel pas d'un planeta entre l'estrella i l'observador", ha explicat explica Francisco Pozuelos, investigador de l'IAA-CSIC i autor principal de l'article científic publicat recentment a la revista científica 'Astronomy & Astrophysics'.

"No obstant, malgrat el seu poder per detectar nous mons, la missió TESS necessita suport de telescopis a terra per confirmar la naturalesa planetària dels senyals detectats", ha afegit.

Els planetes TOI-2096 b (súper-Terra) i TOI-2096 c (mini-Neptú) van ser observats amb una xarxa internacional de telescopis terrestres, permetent així la seva confirmació i caracterització. "Fent una anàlisi exhaustiva de les dades, vam trobar que els dos planetes es trobaven en òrbites ressonants".

"Aquesta configuració és molt particular ia causa d'ella els planetes interactuen fortament de manera gravitatòria, cosa que permet obtenir les seves masses, cosa que estem fent just ara amb mesures ultra-precises usant el telescopi de 2,2 metres de l'Observatori de Calar Alto" , ha assenyalat Pedro Amado, investigador de l'IAA-CSIC i coautor de l'article.

A més, "la mida d'aquests planetes és de vital importància", ha apuntat Juan Carlos Suárez, investigador de la UGR i també coautor de l'estudi, que ha afegit que TOI-2096 és l'únic sistema trobat fins ara que en té un "petit" , probablement rocós, i un de més gran amb la mida justa on tots els models es contradiuen".

"És a dir, TOI-2096 pot ser la Pedra Rosetta que estàvem buscant per entendre com es formen els sistemes planetaris", ha conclòs aquest investigador.