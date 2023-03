Els Guerrers de Terracota / Pixabay

Els Guerrers de Terracota, famosos a tot el món, han estat objecte d'una nova investigació per part d'experts xinesos, segons un informe de la Televisió Central de la Xina publicat diumenge.

Segons l'Administració Nacional del Patrimoni Cultural, els antics artesans feien servir un mètode de construcció de rotlles d'argila apilats i units per crear estàtues realistes. Els arqueòlegs també van descobrir que s'aplicava una capa de fang fi després que el cos principal de l'estàtua s'hagués assecat a l'aire, per tallar després els detalls de l'armadura i la roba del guerrer.

El pou número 1 al mausoleu de l'emperador Qinshihuang és el més gran dels pous funeraris, amb una àrea total de 14.260 metres quadrats, i ha estat objecte de tres excavacions. Durant la tercera excavació, realitzada entre 2009 i 2022, es van descobrir més de 220 figures de terracota, 16 cavalls de terracota, quatre carros i altres relíquies culturals, com ara armes i eines de producció. Els experts creuen que encara queden per descobrir més de 6.000 figuretes de ceràmica i cavalls de ceràmica.

No obstant això, la major part de la fossa número 1 va ser saquejada i incendiada poc després que es completés durant la dinastia Qin (221 a. C.-206 a. C.). Els registres històrics indiquen que els pous van ser saquejats i destruïts per Xiang Yu, un noble de l'estat de Chu que es va rebel·lar cap al final de la dinastia Qin.

La reparació de les estàtues trencades ha estat un gran desafiament per als arqueòlegs, i l'expert en restauració del museu, Lan Desheng, ha passat 26 anys reparant els Guerrers de terracota. Segons ell, la restauració porta normalment dos anys i pot requerir la cerca de parts faltants durant diversos anys.