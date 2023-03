Recreació mamut llanut - Wikipedia

Alguna vegada t'has preguntat què sabien les criatures prehistòriques? Aviat podria ser possible esbrinar-ho: una empresa d'aliments australiana ha ideat una mandonguilla de primera qualitat a partir de la carn ressuscitada del mamut llanut extint fa molt de temps.

L'aperitiu prehistòric va ser creat per Vow , una empresa australiana que cultiva cèl·lules de biòpsies d'animals no convencionals per crear millors tipus de carn més sostenibles.

Fins ara, la revolucionària empresa d'aliments ha investigat el potencial cultivat al laboratori de 50 espècies exòtiques, des d'alpaca fins a paó, en un intent per inventar la proteïna perfecta, ha informat The Guardian. "Estem constantment recorrent la terra a la recerca de cèl·lules úniques o combinacions de cèl·lules per inspirar nous productes excel·lents i fins i tot millors experiències d'alimentació", afirmen els representants de l'empresa a la seva pàgina web.

En la seva última aventura de carn mestissa, Vow va decidir recuperar el mamut llanut, que no existeix des de fa 10.000 anys - cosa que fa témer quina serà la data de caducitat- .



"Elegim el mamut llanut perquè és un símbol de la pèrdua de diversitat i del canvi climàtic", va dir el cofundador de Vow, Tim Noakesmith, que va col·laborar amb el professor Ernst Wolvetang de l'Institut Australià de Bioenginyeria i Nanotecnologia de la Universitat de Queensland per ressuscitar aquest paquiderm pelut en forma d'aliment.

Per reviure la carn morta fa molt de temps, els científics van fer servir la seqüència d'ADN de la mioglobina de mamut, una proteïna muscular responsable del sabor. Després van completar els enllaços genètics que falten amb l'ADN d'un elefant, el parent viu més proper de la criatura de l'edat de gel.

Introduir aquesta fórmula en cèl·lules mare d'ovella va fer que es repliquessin i desenvolupessin els 20 mil milions de cèl·lules necessàries per sintetitzar la carn.

Tot i que el procés sembla complex, Wolvetang va dir a The Guardian que inventar la proteïna híbrida va ser "ridículament fàcil i ràpid", i que es va poder aconseguir "en un parell de setmanes". Malauradament, ningú no sap com sap la carn de mamut: els científics dubten a provar-ho. "No hem vist aquesta proteïna durant milers d'anys", va dir Wolvetang. “Així que no tenim idea de com reaccionaria el nostre sistema immunològic quan el mengem”, va afegir.