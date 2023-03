A l'acte hi han participat Albert Castellanos, Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Bernardo Hernández, inversor en noves tecnologies i representants d'empreses capdavanteres com Desigual, Velgasa i Tous a més de Startups de Wayra Barcelona que han presentat els seus serveis basats en nous nínxols de solucions tecnològiques.

La presentació de les innovacions tecnològiques que afavoreixen la digitalització del comerç s'han pogut veure in situ gràcies al Demo Tour ubicat al Corporate Innovation Centre de Telefónica. Les empreses que han fet les demostracions han estat C2r0, Watchity, Deusens, SES-imagotag, ZTE, Wipass, Crosscall i la pròpia Telefónica.

Solucions de realitat augmentada, conversió del vídeo 2D al 3D sense ulleres, mòbils irrompibles i versàtils, serveis de streaming amb accés a totes les xarxes socials de baix cost, etiquetes electròniques, miralls que mostren els productes sobre la figura dels compradors, televisions amb programari que les converteix en pissarres virtuals, tecnologia per crear una comunitat dins dels negocis, solucions blokchain i ciberseguretat. Un món que sembla del futur però que ha estat ofert al sector del retail per ser provat a l'ara i molt real. 100% innovació de la mà de Wayra. A ningú ha deixat indiferent la part més experiencial, perquè “podem tenir una idea molt bona però està ha de tenir una prova mínima de mercat”.

Albert Castellanos: "Ara hi ha tecnologies a un cost raonable que es poden implementar als comerços i ajudar-los en la seva digitalització"

Albert Castellanos durant la seva intervenció/ @CatPress



Per al Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, la celebració d'aquest acte fa possible que es "posi a l'abast de moltes tecnologies que fa molts anys eren inaccessibles ia un cost molt raonable per implementar als nostres comerços".

Castellanos també ha parlat de les línies d'ajuda que la Generalitat està posant a disposició del sector a través de diferents eines tecnològiques i ajuts a la innovació. En aquest sentit, ha recalcat que "el proper mes d'abril s'obrirà una nova convocatòria dotada amb 7,9 milions d'euros per implementar solucions d'intel·ligència artificial, ciberseguretat o realitat augmentada als comerços".

Afegint "tenim la sort que els dos darrers anys estan arribant recursos gràcies també als fons Next Generation que gràcies a un programa ajudarà a accelerar i agilitzar als comerços el procés de digitalització incorporant transformacions que garanteixin una major circularitat".

Aquest acte segons el director s'ajuda a "accelerar el procés de digitalització amb experiències concretes amb testimonis de primer nivell i empreses que han accelerat amb èxit. És una oportunitat per incorporar tecnologies a un cost més assequible"

Bernardo Hernández: "Si una empresa no sap com digitalitzar-se ve un altre ho fa i la fa desaparèixer"

Bernardo Hernández durant la seva intervenció/ @CatPress

Hernández amb una àmplia experiència en tecnologia com a inversor i per haver treballat com a director a Google i CEO de Flickr va fer un resum en la seva intervenció de l'oportunitat que representa per al sector del retail aquesta tercera revolució industrial. Ho va fer a través de la ponència “Revolució digital: Nous models de negoci i desafiaments”.

En aquesta revolució segons Hernández "les màquines fan més amb menys i aquestes màquines estan aliant-se amb el múscul més important que tenim, el nostre cervell pel que tot està condemnat a canviar a una velocitat més increïble. Atès que la capacitat computacional dels ordinadors al ritme actual significarà solucionar més problemes a un preu més petit i més ràpid”.

Aquest inversor ho té clar "avui la Intel·ligència Artificial és una realitat produint les coses que produeix i afectarà tothom. Per això si no sou a l'avantguarda. Si no ho feu vosaltres ho farà un altre".

La Intel·ligència Artificial va guanyar el campió del món d'escacs/ @CatPress

Les empreses per a Hernández “estan obligades a saber el que està succeint a la frontera del que és tecnològicament possible, perquè si no ho fan s'obre una bretxa de distància i fa que siguis menys competitiu al teu sector. Els que creen experiències noves són els que es queden amb el mercat gràcies al seu avantatge competitiu”.

Aconsellant als presents "si voleu sent rellevants preguntar-vos quin és el vostre buit en aquest món i que esteu disposats a fer per seguir sent rellevants en aquest món que ve".

"INNOVACIÓ I RETAIL"

Eva Sirera, Tecnologia innovació líder de Desigual, Carlos Martínez, responsable de projectes tecnològics de VELGASA, Xavi Rebés Digital Strategy, insight i Innovation Director de Tous van conformar la taula que va debatre sobre innovació al sector del retail.

Marta Antúnez, Directora de Wayra i Eva Sirera de Desigual/ @CatPress

Per als ponents la tecnologia ha ajudat les seves empreses a créixer. En aquest sentit Carlos Martínez ho té clar "la tecnologia és el que fa que les botigues evolucionin. S'han de portar solucions i saber com impacten per reformular els processos de l'empresa i refer-los".

A Tous la tecnologia impacta "en el coneixement del client d'iniciatives rellevants, també ajuda a un nivell de coneixement de dades més alt, a més d'optimitzar l'experiència del client i l'empleat als nostres centres i facilita augmentar l'eficiència". Mentre que a Desigual en paraules d'Eva Sirera "la tecnologia ha d'aportar valor a tota l'empresa i sobretot a la part més creativa o més en big data".

A més, l'aplicació de la Intel·ligència Artificial ens pot ajudar en el procés creatiu amb el core de la marca. Com un company més conjugat amb el Big Data que serà la cirera del pastís. Saber que ensenyar a la màquina perquè aprengui és clau.

Carlos Martínez/ @CatPress

Carlos Martínez creu que "el futur passarà per reformular la compra d'alimentació. Aconseguir una botiga autònoma, intel·ligent i depenent del perfil que entre personalitzar l'experiència de compra oferint preus personalitzats. Que obtingui el que necessita a cada moment. Convertir la compra en una experiència positiva de lleure, agradable”.

Per a Xavi Rebés "el futur passés per solucions madures de realitat augmentada i realitat virtual. Hi ha també tecnologies que estan més immadures com la computació quàntica que permetrà l'encriptació. I el metavers és un espai d'oportunitat però encara no ho és a curt termini" .

CAMILLIÓ I REVERE: DOS STARTUPS RECOLZADAS PER WAYRA ENLLAIXEN LES SEVES SOLUCIONS PER AL SECTOR DEL RETAIL

Si la innovació té cara i noms, Camillion i Rever són dues startups nascudes sota el suport de Wayra que tenen un present i un futur molt prometedor.

Wayra és present a 7 hubs a Europa i Llatinoamèrica amb operacions en els ecosistemes emprenedors de 10 països. A Europa compten amb hubs a Espanya (Madrid i Barcelona), el Regne Unit i Alemanya. A Llatinoamèrica comptem amb 3 hubs regionals: Hispam Nord, amb seu a Colòmbia, i que coordina també les nostres operacions a Mèxic i Veneçuela. Hispam Sud, ubicat a Argentina, i que coordina també les nostres operacions a Xile i Perú.

Durant el seu speech la una va relatar com optimitza els processos operatius i la visibilitat de les tasques en un punt de venda i Rever explico de la mà dels seus dos joves creadors com ajudar el retail en la gestió de la logística inversa, és a dir com convertir les devolucions de producte en una bona experiència per als compradors.

Amb l' APP Camillion s'agiliten els processos de supervisió i augmenta la productivitat dels equips. Si entres en el seu desenvolupament descobriràs el potencial de la missatgeria en vídeo, connecta els equips des localitzats i gestiona l'execució i el seguiment de tasques en un espai privat i exclusiu.

Mentre que amb Rever els comerços són capaços dautomatitzar les devolucions de qualsevol negoci.

Gestionant-ho de forma ràpida i senzilla totes les devolucions d'un e-comerce, retenint més ingressos oferint als clients una millor experiència canviant i tornant productes.

En entrevista a Catalunyapress, els fundadors de Rever han explicat com han arribat al moment de ser presents a 55 països, tenir la confiança de 60 marques i tenir un impacte de més d'un milió d'euros amb un any de vida.

Els fundadors de Rever/ @CatPress

Segons aquests joves emprenedors “som una start up que està invertida per Wayra, força joves com la nostra empresa que té una mica més d'un any ja que va néixer el febrer del 2022 i estem molt contents perquè hem aconseguit avançar en molt poc temps”.

Per als joves que no pensen a innovar ni emprendre ells els dirien "que no tinguin por, que això prendrà riscos, d'atrevir-se a tenir una ambició per canviar el món. Una ambició combinada amb molta humilitat". En aquest sentit afirmen “sabem on som i tenim una visió molt ambiciosa ia la gent que està dubtant entre emprendre o no emprendre, els aconsellem que cal tenir una visió a llarg termini encara que per llançar-te has de ser molt a curt termini. Si tens un problema molt gran fer dividir-ho en trossos més petits, perquè és molt més fàcil anar remuntant"

Wayra per a aquests emprenedors “té una combinació molt interessant com a inversor del nostre projecte i compta amb un ecosistema molt interessant com poder ser el nostre proveïdor de la part logística a través de zelenis i tenen un portfoli de clients molt interessant”.

DEMO TOUR AL CORPORAT INNOVATION CENTRE DE TELEFÒNICA

Les tecnologies que estan canviant el sector del Retail són una realitat C2r0 , Watchity , Deusens , SES-imagotag , ZTE , Wipass, Crosscall i Telefónica ho han fet possible. ¡Fes un cop d'ull!

Etiquetes electròniques/ @Catpress

Solució de realitat augmentada.

Les solucions 3D permeten mostrar els productes de catàlegs gairebé com si estiguessin a les teves mans.

Una solució de vídeo al núvol amb enllaç amb les xarxes socials i vídeo professional amb webcams.

Aplicacions de Windows que converteixen un televisor en una pissarra interactiva.