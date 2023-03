Planta , recurs - UNSPLASH

Un equip dirigit per experts de la Universitat de Tel Aviv ha demostrat que les plantes de tomàquet i tabac, entre d'altres, no només emeten sons, sinó que ho fan prou fort perquè altres criatures els escoltin. Les seves troballes, publicades a la revista Cell, ens ajuden a sintonitzar-nos amb el ric món acústic de les plantes, un que es desenvolupa al nostre voltant, però mai del tot a l'abast de l'orella humana.

Les plantes són organismes "sèssils". No poden fugir de factors estressants com els herbívors o la sequera. En canvi, han desenvolupat respostes bioquímiques complexes i la capacitat d'alterar-ne dinàmicament el creixement (i regenerar parts del cos) en resposta a senyals ambientals que inclouen llum, gravetat, temperatura, tacte i substàncies químiques volàtils produïdes pels organismes circumdants.

Aquests senyals els ajuden a maximitzar el seu creixement i èxit reproductiu, preparar-se per a l'estrès i resistir-lo, i formar relacions mútuament beneficioses amb altres organismes, com ara fongs i bacteris. El 2019, els investigadors van demostrar que el brunzit de les abelles pot fer que les plantes produeixin un nèctar més dolç. Altres han demostrat que el soroll blanc reproduït en una planta amb flors de la família de la mostassa pot desencadenar una resposta a la sequera.

Ara, un equip dirigit per Lilach Hadany, que també va dirigir l'estudi del nèctar d'abella abans esmentat, ha registrat sons a l'aire produïts per plantes de tomàquet i tabac, i cinc espècies més (vid, ortiga morta henbit, cactus acèric, blat de moro i blat). Aquests sons eren ultrasònics, en el rang de 20 a 100 quilohercis i, per tant, no poden ser detectats per les orelles humanes.

Per dur a terme la seva investigació, l'equip va col·locar micròfons a 10 cm de les tiges d'algunes plantes que estaven exposades a la sequera (menys del 5 per cent d'humitat del terra) o que havien estat tallades a prop del terra. Després van comparar els sons gravats amb els de plantes sense estrès, així com amb testos buits, i van trobar que les plantes estressades emetien significativament més sons que les plantes sense estrès.

En una addició interessant al seu article, també van incloure un fragment de so d'un enregistrament, mostrejat a un rang audible i accelerat. El resultat és un so "pop" distingible. Ho podeu escoltar en aquest enllaç.

El nombre d'esclats va augmentar a mesura que augmentava l'estrès per sequera (abans de començar a disminuir quan la planta es va assecar). A més, els sons podrien detectar-se des d'una distància de 3 a 5 metres, cosa que suggereix un potencial per a la comunicació de llarg abast.

Però què causa realment aquests sons?

Tot i que això segueix sense confirmar-se, les troballes de l'equip suggereixen que la "cavitació" pot ser almenys parcialment responsable dels sons. La cavitació és el procés a través del qual les bombolles d'aire s'expandeixen i rebenten dins del teixit conductor d'aigua d'una planta o xilema. Aquesta explicació té sentit si considerem que l'estrès per sequera i tall alteraran la dinàmica de l'aigua a la tija d'una planta.

Independentment del mecanisme, sembla que els sons produïts per les plantes estressades van ser informatius. Fent servir algoritmes d'aprenentatge automàtic, els investigadors van poder distingir no només quina espècie produïa el so, sinó també quin tipus d'estrès patia.

Queda per veure si aquests senyals de so podrien estar involucrats en la comunicació de planta a planta o de planta a medi ambient, i de quina manera.