Vacunació contra la Covid-19 / @EP

La Comissió Europea ha donat llum verda a la comercialització la vacuna desenvolupada per Hipra contra la COVID-19, després que l' Agència Europea del Medicament (EMA) avalés dijous el seu ús com a dosi de reforç, de manera que es converteix en el vuitè sèrum autoritzat a la Unió Europea per lluitar contra el coronavirus.

El portaveu de Salut de l'Executiu comunitari, Stefan de Keersmaecker, ha confirmat el vistiplau de Brussel·les, de manera que es compleix l'últim tràmit necessari perquè els Estats membres puguin adquirir les dosis que requereixin aquesta vacuna proteica.

De Keersmaecker ha recordat que l'agost passat l'Executiu comunitari va signar un conveni de compra conjunta amb la farmacèutica Hipra Human Health per assegurar el subministrament 250 milions de dosis d'aquesta vacuna als països de la Unió Europea, si bé correspon ara als països interessats dirigir-se al laboratori per tancar la compra si mantenen linterès.

Un total de 14 Estats membres es van inscriure a la compra conjunta per expressar el seu interès de compra en les condicions negociades per Brussel·les, si bé els serveis comunitaris no han informat dels preus pactats ni altres disposicions del contracte.

El Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'EMA va donar dijous el vistiplau a l'autorització de la vacuna contra la COVID-19 d'Hipra, coneguda comercialment com 'Bimervax', com a dosi de reforç en majors de 16 anys que hagin estat vacunades .

'Bimervax' és la primera vacuna desenvolupada íntegrament a Espanya i també a Europa davant del SARS-CoV-2, fet que suposa un primer pas per a la independència estratègica davant de futures pandèmies.

"UNA FITA HISTÒRICA"

Per la seva banda, la Societat Espanyola d'Immunologia (SEI) considera que l'autorització de la vacuna d'Hipra, 'Bimervax', davant del Covid-19 pel comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP) de l'Agència Europea del Medicament és " una fita històrica a la ciència espanyola".

Des de la SEI recorden que la vacunació davant del Covid-19 continua sent la millor eina terapèutica per al control de la pandèmia. Des del punt de vista immunitari, l'estudi espanyol 'CombiVacs' va ser el primer a demostrar l'eficàcia de la vacunació heteròloga per incrementar la immunitat humoral i cel·lular davant del SARS-CoV-2.

Amb l'aprovació de 'Bimervax', una vacuna adjuvada bivalent que conté una proteïna recombinant basada en les variants Beta i Alfa del SARS-CoV-2, es disposa "d'una eina única per protegir la població mitjançant la vacunació heteròloga", asseguren des de la SEI.

Els resultats dels assaigs clínics de Hipra demostren una capacitat més gran d' estimular la resposta immunitària davant de totes les variants de preocupació del SARS-CoV-2 declarades fins ara per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una menor reactogenicitat o efectes secundaris i una major durabilitat de la resposta immunitària, cosa que permetria la seva administració anual.

En aquest sentit, la SEI felicita tot l'equip d'Hipra i els participants dels assaigs clínics per haver aconseguit el desenvolupament i l'autorització de comercialització vacuna 'Bimervax' en menys de tres anys.