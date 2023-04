Garmendia, a la seva compareixença. Foto: CEDE

Cristina Garmendia, exministra de Ciència i presidenta de la Fundació Cotec per a la innovació, va participar recentment en un nou Esmorzar CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius.

Amb el títol Impacte laboral de l'automatització, Garmendia va desglossar el futur i els reptes de l'ocupació sota aquest fenomen, del qual va dir "és un dels més complexos i recents", per això, ha apuntat que "cal actuar". En aquest sentit, ha apuntat que "a Cotec pensem que és un moment de transformació sense precedents, a més que la Intel·ligència Artificial (IA) Generativa està canviant i canviarà completament la naturalesa de l'ocupació".

Segons dades citades per Garmendia, “el 90% dels treballs tenen alguna tasca reemplaçable i en una de cada cinc professions, el 50% de les tasques es podrà millorar amb IA”. A més, ha assenyalat que "s'hauran de redefinir els llocs de treball i hi haurà eines per avaluar què aporta cada persona al seu lloc". "La IA Generativa està començant a mostrar signes de poder de substitució i podem veure cap a on es dirigeix el futur. Els avenços a IA se succeeixen a passos de gegant", ha afirmat.

EL FUTUR DE L'OCUPACIÓ

Durant la seva intervenció a l'Esmorzar CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius, Garmendia ha manifestat que "és urgent un debat sobre el futur de l'ocupació". En aquest sentit, ha indicat que des de l'any 2017 Cotec publica una enquesta sobre percepció social de la innovació. Citant l'enquesta, ha recordat que "la meitat de la societat pensa que la IA i l'automatització genera més ocupació de la que destrueix i l'altra meitat, al contrari", dada que ens demostra, segons la presidenta de Cotec, “que n'hi ha una societat dividida i això ens ha de fer reflexionar”. "Es crea ocupació i es produeix riquesa, però el que cal analitzar és la naturalesa i la qualitat d'aquesta ocupació", ha assegurat.

Un moment de l'esmorzar del 29 de març passat. Foto: CEDE

Igualment, segons Garmendia "estan desapareixent llocs de treball les tasques dels quals són repetitives. Això està passant i passarà de forma més accentuada". A més, ha apuntat que és interessant "observar l'àmbit educatiu".

D'aquesta manera, segons ha indicat, "a l'educació terciària s'està creant ocupació a tots els sectors; la secundària es mou cap a salaris més baixos i els que no tenen formació redueixen la seva presència al mapa laboral". Segons Garmendia, "la nova economia premia els més formats, llisca els mitjanament formats i llisca molt a la resta".

COMPETÈNCIES I OCUPACIONS

Garmendia ha assenyalat que cal "detectar els col·lectius que estan en risc d'exclusió del mercat laboral i posar en marxa polítiques per formar-los i acostar-los a les noves feines amb més demanda". Segons Garmendia, la solució passa per "adoptar polítiques educatives i d'innovació que permetin estudiar i acompanyar el futur i la societat en aquest moment tan exigent". "Necessitem el compromís dels agents socials i hem de treballar plegats", ha continuat.

Així mateix, segons la presidenta de Cotec, "la innovació sempre genera bretxes i n'hem de ser conscients i anticipar-nos. No és una qüestió política, sinó també social".

EL PAPER DELS DIRECTIUS

El rol del directiu en aquesta nova etapa també ha tingut protagonisme a l'Esmorzar CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius. El directiu, segons Garmendia, "ha d'estar informat sobre estudis i dades que analitzin el present i dibuixin el futur", així com "entrenar els equips en les habilitats que tenen a veure amb la persona, com l'empatia, i la creativitat" . "Quan hi ha inquietud i por, afecta la competitivitat. Cal tenir confiança en qui et dirigeix. Aquests són els reptes més importants", ha conclòs.