D'esquerra a dreta Hansen, Glover, Wiseman i Koch, tripulació d'Artemis II - NASA TV

La NASA va presentar els 4 primers astronautes, inclosa una dona i un afroamericà, que tripularan missions Artemis , amb què l'agència projecta tornar a la Lluna, 50 anys després de les missions Apollo.

En un multitudinari acte celebrat al Centre Johnson de l'agència espacial a Houston, conduït pel cap d'astronautes Joe Acaba, van ser anunciats els elegits que s'aventuraran als voltants de la Lluna a la missió Artemis II. El seu llançament està previst per al 2024, segons va confirmar al mateix acte l'administrador de la NASA, Bill Nelson.

Es tracta dels nord-americans Gregory R Wiseman , com a comandant, l'afroamericà Víctor J. Glover com a pilot, i els especialistes de missió Christina Koch , també de la NASA, i Jeremy Hansen, aquest últim astronauta de la CSA (Canadian Space Agency). Canadà és un soci destacat de la NASA en el desenvolupament del programa Artemis.

Reid Wiseman va viure i va treballar a bord de l'Estació Espacial Internacional com a enginyer de vol el 2014. També va estar al comandament de la missió de recerca submarina NEEMO21 i, més recentment, es va exercir com a Cap d'Astronautes de la NASA.

Victor Glover és part de la promoció d'astronautes de la NASA del 2013 i va ser pilot de la missió Crew 1 contractada a Space X per volar a l'Estació Espacial Internacional. Ha registrat 3.000 hores de vol a més de 40 avions diferents i serà el primer pilot d'una Orion, volant en aquest cas al voltant de la Lluna.

El canadenc Jeremy Hansen va ser pilot de combat abans d'unir-se a CSA i actualment treballa amb la NASA a l'entrenament d'astronautes i operacions de missió. Aquesta serà la primera missió de Hansen a l'espai.

Christina Koch va visitar l'Estació Espacial el 2019, on va participar a la primera caminada espacial de dones. Va començar la seva carrera com a enginyera elèctrica al Centre Goddard.

Tot l'equip viatjarà a bord de la nau espacial Orion de la NASA a la primera prova de vol amb tripulació del Programa Artemis, el pla de l'agència per establir una presència tant científica com humana a llarg termini a la superfície lunar.

La missió, d'aproximadament 10 dies de durada, posarà a prova els sistemes de suport vital de la nau Orion, unida al mòdul de servei de l'ESA, per demostrar les capacitats i tècniques necessàries per viure i treballar a l'espai profund d'una manera apte per als humans, informa la NASA.

Artemis II es basa en l'èxit de prova de vol Artemis I, que va llançar una nau Orion sense tripulació, muntada sobre el coet SLS, en un viatge d'uns 2,25 milions de quilòmetres més enllà de la Lluna per provar els sistemes abans que els astronautes tornen a bord dels sistemes en una missió a la superfície de la Lluna.