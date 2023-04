L'anàlisi demostra que els informes sobre ovnis van augmentar el 2020 respecte a l'any anterior en uns 600 a cada base de dades. Tot i això, no es va observar cap relació entre el nombre d'informes i les mesures de mobilitat i salut pandèmica. | Marek Piwnicki

Quan ja es compleixen tres anys des de l'inici de la pandèmia , només cal recordar la gran quantitat de temps que vam haver de passar a casa, mirant per la finestra o, en el cas de viure fora de la ciutat, estant directament a l'aire lliure . Però, aquesta major contemplació de l'exterior va poder fer augmentar els albiraments d'ovnis?

Precisament, en un recent article publicat al 'Journal of Scientific Exploration', els autors Chase Cockrell , de la Universitat de Vermont (Estats Units), i Mark Rodeghier i Linda Murphy , del Centre d'Estudis OVNI, van investigar si la pandèmia Covid-19 va estar associada a un augment de les notificacions d'albiraments d'ovnis.

Els autors van plantejar la hipòtesi que la crisi sanitària , que va donar lloc a tancaments patronals i mesures de distanciament social, podria haver provocat un augment dels albiraments dels objectes esmentats. El raonament en què es basava aquesta hipòtesi era que, en quedar-se més gent a casa, podria haver augmentat el temps lliure disponible , donant lloc a més albiraments d'ovnis.

A més, els autors van provar la idea que l' augment dels sentiments d'ansietat i incertesa podria haver portat a una atenció més gran a l'entorn, cosa que podria haver fet que la gent notés amb més freqüència fenòmens inusuals i donés sentit a què experimentaven relacionant-ho amb ovnis.

Els autors van analitzar les dades del Centre Nacional d'Informes d'Ovnis (NUFORC) i la Xarxa Mútua d'Ovnis (MUFON), els dos llocs d'informes d'ovnis més complets dels Estats Units, des del 2018 fins al 2020 i van comparar el nombre d'informes d'ovnis abans i després de l'inici de la pandèmia. Per provar si els factors socials podrien haver influït en el nombre d'informes, van utilitzar dades disponibles públicament per a la mobilitat social de Google Community Mobility Reports i casos i morts per SARS-CoV-2, que són mesures indirectes d'estrès i ansietat.

La seva anàlisi va demostrar que els informes sobre ovnis van augmentar el 2020 respecte a l'any anterior en uns 600 a cada base de dades. Tot i això , no es va observar cap relació entre el nombre d'informes -agregats a tots els Estats Units o per estat- i les mesures de mobilitat i salut pandèmica, per la qual cosa no es va demostrar que l'augment dels informes es degués a factors socials .

Els investigadors van buscar llavors causes alternatives i van identificar l'inici de llançaments regulars de satèl·lits Starlink a partir de finals del 2019 com un factor de complicació . Aquests llançaments inclouen fins a 60 satèl·lits petits alhora, que són molt distintius i, sovint, fàcilment visibles. Com a resultat, moltes persones comprensiblement els van reportar com a OVNIs.

L'anàlisi va demostrar una relació entre un llançament i els informes posteriors. Després d'eliminar aquests informes, van tornar a comprovar l'associació amb els factors socials i de pandèmia-salut, però novament no van trobar cap relació. Críticament, amb els informes Starlink eliminats , no hi va haver un augment estadístic dels informes el 2020, i fins i tot una disminució dels informes a NUFORC.

La comunitat astronòmica està preocupada per l' impacte de Starlink i altres projectes similars, que llancen un gran nombre de satèl·lits en òrbites relativament baixes i poden degradar els mesuraments astronòmics. Els autors han demostrat que la comunitat ovni té un problema semblant. "Aquest estudi fa llum sobre l'impacte potencial dels factors socials en la informació sobre ovnis", afirma el director científic del Centre d'Estudis Ovni, Mark Rodeghier.

Tot i que van descobrir que la pandèmia de Covid-19 no va influir significativament als informes sobre ovnis, les seves conclusions suggereixen que en futures investigacions s'estudiïn altres factors que puguin influir en els informes.