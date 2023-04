Univers / Freepik

Astrònoms de la Universitat de Monash han publicat noves imatges a l'infraroig proper del sistema HD 169142, que permeten confirmar la formació d'un protoplaneta al sistema. És el tercer registrat.

L'equip de recerca va utilitzar dades del Very Large Telescope (VLT) de l'Observatori Europeu Austral a Xile d'una estrella a més de 350 anys llum de distància envoltada per un disc protoplanetari.

"Esperem que els planetes estiguin calents durant la seva formació, i el telescopi va observar HD 169142 a l'infraroig proper per buscar firmes de formació de planetes al voltant de l'estrella", va dir en un comunicat l'autor principal de l'estudi i doctorant Iain Hammond de l'Escola de Física i Astronomia de la Universitat de Monash.

Les imatges capturades amb l'instrument SPHERE al VLT revelen una font compacta que es mou durant quatre anys (2015-2019). "Detectem amb èxit un protoplaneta a aproximadament 37 au (una mica més lluny que l'òrbita de Neptú) de l'estrella a les quatre observacions, i orbita la seva estrella amfitriona a la velocitat esperada definida per la tercera llei de Kepler".

"Això representa una confirmació de les observacions anteriors publicades per Gratton et al. (2019) que afirmaven una detecció temptativa d´un protoplaneta". El nou estudi confirma aquesta hipòtesi tant a través d'una nova anàlisi de les dades utilitzades a la seva feina com de la inclusió de noves observacions de millor qualitat.

TERCER MÓN EN FORMACIÓ CONFIRMAT

Només s'han fotografiat dues exoplanetes més durant la formació: PDS 70 byc, que orbiten l'estrella PDS 70. Aquest últim descobriment d'HD 169142 b eleva aquest nombre a tres.

Els investigadors també van trobar que el planeta havia tallat un espai al disc (l'estructura en forma d'anell) a mesura que atreia material del mateix disc.

"A l'infraroig proper podem veure un braç espiral excitat al disc pel planeta, cosa que suggereix fortament que altres discos protoplanetaris que contenen espirals similars podrien albergar planetes encara no descoberts", va dir Iain.

L'espectre suggereix que una gran quantitat de pols envolta el planeta, cosa que reflecteix la llum estel·lar. Això cal esperar si el planeta està enterrat en una quantitat significativa de pols que s'ha acumulat des del disc.

"Aquest planeta també és un objectiu emocionant per al telescopi espacial James Webb recentment desplegat". L'alta sensibilitat de JWST permetrà als investigadors detectar la pols calenta que envolta el planeta. S'espera que el material prengui la forma d'un disc circumplanetari (un disc al voltant del planeta) que podria formar petits satèl·lits com llunes. Aquesta nova detecció ha demostrat que és possible obtenir imatges directament d'aquests planetes en formació fins i tot quan encara estan completament enterrats a la pols.

El nou estudi es publica a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).