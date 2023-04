Els mitjans sintètics consisteixen en qualsevol format de contingut digital creat o modificat mitjançant algorismes, especialment mitjançant algorismes d'intel·ligència artificial. En concret, inclou la síntesi d'imatge, àudio i parla, així com la generació de música i del llenguatge natural. | @EP

Recentment, hem pogut veure Lola Flores , morta el 1995, protagonitzant un anunci de televisió de la marca de cervesa Cruzcampo . La imatge de la Faraona es dirigeix a nosaltres des de la pantalla amb frescor, amb la veu i l'accent amb què la recordem. Una cosa semblant passa a la pel·lícula de la saga Star Wars Rogue One , quan presenta la princesa Leia tan jove com quan es va rodar el primer lliurament de la sèrie, el 1976, encara que l'actriu Carrie Fisher que donava vida al personatge tenia en aquell moment -2016- seixanta anys (de fet, va morir al desembre aquell mateix any). El mateix ha passat amb el personatge de Luke Skywalker interpretat per Mark Hamill , que a la sèrie de Disney The Mandalorian estrenada el 2019, torna a aparèixer tan jove com a la primera trilogia de la dècada dels setanta. Es tracta de tres exemples del que s'anomena mitjans sintètics (synthetic media), l'aplicació de les tecnologies digitals per produir continguts mediàtics artificialment .



Tot i que una de les aplicacions més conegudes i alarmants dels mitjans sintètics és el deep fake amb fins delictius -generalment la creació de vídeos falsos per desacreditar personatges públics- , el seu futur es presenta molt prometedor en nombrosos camps com el periodisme, el màrqueting o l'educació. Això no obstant, es tracta d'un fenomen que va molt més enllà.



Parlem de mitjans sintètics per referir-nos a qualsevol format de contingut digital creat o modificat mitjançant algorismes , especialment mitjançant algorismes d'intel·ligència artificial. En concret, inclou la síntesi d'imatge, d'àudio i de la parla , així com la generació de música i del llenguatge natural . La veritable innovació consisteix que la creació de continguts mediàtics passa de ser física a completament digital. La tecnologia està transformant la manera com ens comuniquem mitjançant noves formes de crear, consumir i contextualitzar el contingut.



Més enllà dels usos delictius i perillosos , els mitjans sintètics obren la porta a una veritable era d'innovació en la generació de continguts mediàtics. Si ens centrem en el vídeo, la intel·ligència artificial permet crear peces de manera més ràpida i fàcil que amb la tecnologia tradicional, ia més per una fracció del cost de producció.



El vídeo sintètic pot, per exemple, fer més assimilable el contingut que en un text resulta tediós i complex, com ara les característiques d'un producte financer o d'una assegurança. Es tracta d'utilitzar les eines ofereix la intel·ligència artificial per personalitzar el suport del missatge, de manera que un avatar pot trucar a l'usuari pel seu nom, utilitzant un rostre o una veu que facin la comunicació més propera. Les possibilitats que ofereixen aquestes tecnologies són inimaginables. Per exemple, la companyia Vologram proporciona convertir qualsevol vídeo convencional en una peça de realitat virtual o realitat augmentada. Un altre cas interessant és el de la plataforma Replika , que permet a l'usuari crear-se un company virtual a través de la intel·ligència artificial. També els algorismes intel·ligents han fet la seva entrada a les belles arts, com és el cas dels sistemes DALL-E 2 i Midjourney, que generen obres gràfiques a partir de descripcions de text.



Empreses avantguardistes com Synthesia, Tavus, Hour One, D-ID o Colossyan es dediquen a la creació de vídeos sintètics sota demanda -generalment amb fins comercials-, sense la necessitat de comptar amb actors i costosos equips de rodatge, atès que estan basats en avatars generats amb intel·ligència artificial, i veus desenvolupades per a l'ocasió.



La intel·ligència artificial també està cridada a revolucionar l'atenció al client, en utilitzar bots conversacionals cada cop més perfectes i realistes. Un exemple una mica pintoresc d'això és el que presenta el Museu Dalí de St. Petersburg, Florida , als Estats Units, basat en una experiència de realitat virtual, batejada com Dalí Lives , gràcies a la qual el públic pot parlar amb el genial pintor català, que apareix representat com quan tenia 50 anys.



Al llarg d'aquesta dècada, els mitjans sintètics s'aniran estenent per tots els sectors i activitats, adoptant formes i solucions que avui no podem ni concebre. Es convertiran en la clau que obre un univers de possibilitats sense límits i projectaran l'ús de la intel·ligència artificial molt més enllà que l'esfera de la comunicació. És urgent que el desenvolupament d'aquesta tecnologia vagi acompanyat de la creació d'una normativa que reguli els casos d'ús, i de les eines necessàries per poder identificar i denunciar-ne l'aplicació amb fins delictius o perjudicials.