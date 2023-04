Madras / Eurecat

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu MADRAS, que ha desenvolupat un prototip d’etiqueta de geolocalització, un detector d'empremtes dactilars i un mòdul solar, mitjançant impressió funcional i nous materials, que fan que aquesta solució sigui una alternativa sostenible respecte a la fabricació d’aquests elements amb coure o silici.

Les innovacions, que s’han presentat a la fira LOPEC, l’esdeveniment de referència en electrònica impresa celebrat a Munic, incorporen un conjunt de noves tintes funcionals i substrats avançats. Per a la seva producció, s’ha establert també una metodologia de fabricació d'alta velocitat, coneguda com a in-mould electronics, amb materials optimitzats i millores en la conductivitat i la transparència.

L'impacte generat pel projecte MADRAS ha contribuït a “augmentar la competitivitat industrial de les empreses europees d'electrònica de consum, proporcionant-los un procés de fabricació de baix cost i una millora de la vida útil i processabilitat dels materials”, explica la coordinadora tècnica de MADRAS i investigadora de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Laura López.

La implantació d'aquests materials en la fabricació de dispositius electrònics “ofereix alternatives viables als conductors i semiconductors inorgànics convencionals, com el coure o el silici, proporcionant al producte resultant una major robustesa, una reducció de costos i un impacte ambiental reduït”, afegeix la promotora tecnològica de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Cristina Casellas.

En concret, els materials desenvolupats consisteixen en un substrat de nanocel·lulosa sostenible i diferents tipus de tintes avançades, com tintes transparents semiconductores basades en components orgànics, tintes transparents a base de nanofils de plata conductores i tintes semiconductores basades en nanopartícules d'òxid metàl·lic.

En aquesta línia, “destaca l’impacte de les innovacions desenvolupades en sectors com la logística i la Internet de les Coses, ja que permeten donar resposta als reptes actuals de localització de mercaderies i hàbits de consum, així com la reducció de brossa electrònica, eliminant la necessitat d’ús de bateries en objectes intel·ligents”, afirma Cristina Casellas.

El projecte MADRAS és una iniciativa finançada pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea i compta amb un consorci format per 12 socis d’Espanya com Eurecat, Eticas Research and Consulting, Tecnopackaging, UNE i Cooltra; de França com Genesink, Fedrigoni i Paragon ID; de Dinamarca com infinityPV; d’Holanda com TNO i de la República Txeca com COC i la Universitat de Pardubice