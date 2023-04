Elon Musk @ep

El multimilionari Elon Musk ha fet sonar l'alarma sobre el potencial "perillós" de la intel·ligència artificial avançada, i ha advertit que podria destruir la civilització humana si no es controla. El cap de Tesla i SpaceX, que va ser un dels primers patrocinadors de ChatGPT d'OpenAI, ha emès el seu pronòstic terrible en una entrevista a Fox News que es retransmetrà dilluns a la nit.

"La IA és més perillosa que, diguem-ne, el disseny o el manteniment de la producció d'aeronaus mal administrats o la mala producció d'automòbils" , afirma Musk en un breu fragment de l'entrevista. “En el sentit que té el potencial, per petita que sigui la probabilitat, però no és trivial, té el potencial de destrucció de la civilització ”, afegeix.

El mes passat, Musk es va unir a més de 1000 experts per signar una carta oberta que advoca per una pausa de sis mesos en el desenvolupament de sistemes avançats d'IA. La carta argumentava que la pausa era necessària per protegir el públic fins que experts independents de la indústria hagin desenvolupat i examinat els protocols de seguretat adequats.

Els experts van citar riscos potencials que inclouen la propagació de "propaganda i falsedat", la pèrdua de llocs de treball, el desenvolupament de "ments no humanes que eventualment podrien superar-nos en nombre, ser més intel·ligents, obsoletes i reemplaçar-nos" i el risc de "pèrdua de control de la nostra civilització".

Els detractors de la carta, inclòs l'exdirector executiu de Google, Eric Schmidt, i el multimilionari dels fons de cobertura, Bill Ackman, argumenten que una pausa de sis mesos en el desenvolupament de la IA permetria als rivals internacionals obtenir un avantatge crucial sobre els Estats Units.