El 'Minairó' , el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat de Catalunya , ja està en òrbita després que el seu enlairament s'hagi ajornat dues vegades aquesta setmana a causa de les condicions meteorològiques.

El 'Minairó' ha sortit aquest dissabte al matí des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia (EUA), ha informat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent , en una piulada.

Torrent ha assegurat que es tracta d'una missió "tecnològicament innovadora que permetrà continuar avançant en l' estratègia i reforçar l'ecosistema espacial català , atraient i retenint talent a Catalunya".

El satèl·lit orbitarà uns 550 quilòmetres de la Terra i passarà per sobre de Catalunya cada cinc dies aproximadament.

La missió està liderada per la Generalitat i gestionada per la Fundació i2CAT, i el seu objectiu és demostrar casos d‟ús del nou protocol de connectivitat 5G NB-IoT des del satèl·lit i desplegar un laboratori en òrbita per validar tecnologies i serveis desenvolupats a Catalunya.

Aquesta és la tercera missió de l'Estratègia NewSpace de la Generalitat, que ja ha llançat a l'espai la missió 'Enxaneta', dedicada també a comunicacions IoT, i 'Menut', d'observació a la Terra.