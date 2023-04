Una dona amb símptomes de fatiga física. Foto: Universitat Complutense

Un assaig clínic realitzat per un grup de neuròlegs i investigadors de l' Hospital Clínic San Carlos de Madrid i publicat a Brain Communications, ha donat una nova conclusió (i més esperança) per a les persones amb Covid persistent . En concret, per alleujar la fatiga física, una de les seqüeles que més dificulten el dia a dia d'aquestes persones.

L' estimulació transcranial elèctrica "és una tècnica de neuromodulació cerebral no invasiva, segura, ben tolerada i amb bona adherència al tractament per part dels pacients", afirma el neuròleg del centre, Jordi A. Matías-Guiu, que ha estat l'investigador principal.

"Consisteix en l' aplicació d'un corrent elèctric continu de baixa intensitat a través d'elèctrodes col·locats al cuir cabellut que busca produir canvis en la connectivitat cerebral, atès que, en estudis previs, s'han vist canvis cerebrals estructurals i funcionals a la síndrome post -covid i la nostra hipòtesi és que mitjançant aquesta tècnica es podria produir un efecte favorable en aquests pacients", afegeix.

La investigació, que han anomenat Modulació amb estimulació directa transcranial (tDCS) per al tractament de la fatiga persistent post-COVID , és una de les primeres que mostra resultats favorables d'un tractament en pacients amb síndrome post-covid, ja que actualment la malaltia no té tractament i afecta la vida quotidiana de les persones que el pateixen arribant, en alguns casos, a tendir a la cronicitat.

47 PARTICIPANTS

A l'estudi van participar 47 persones amb Covid persistent o de llarga durada, 23 dels quals van rebre aquest tractament, mentre que els 24 restants van rebre un tractament simulat. L'edat mitjana dels participants va ser de 45,66 anys i el 78% eren dones, ja que els estudis apunten que la Covid persistent té un impacte més gran en dones que estan cap a la meitat de la vida.

Matías-Guiu i la neuropsicòloga Silvia Oliver. Foto: HC San Carlos

Tots ells van participar en 8 sessions de corrents de baixa intensitat durant 20 minuts al dia, i van ser avaluats immediatament després de la darrera sessió i un mes després del tractament amb l'escala de mesurament d'impacte de fatiga modificada (MFIS), observant-se una millora considerable amb reducció de la fatiga física al final del tractament i amb persistència de la millora transcorregut un mes”, afegeix Matías-Guiu.

Investigadors dels serveis de Neurologia i Radiologia del Clínic San Carlos van demostrar, per primera vegada, que les alteracions cognitives que persisteixen en persones amb Covid un any després d'haver-se infectat estan relacionades, a llarg termini, amb una afectació cerebral estructural i funcional. Les conclusions d'aquest estudi també es van publicar a Brain .

EL SÍMPTOME MÉS COMÚ

Aquesta sensació de cansament és el símptome més comú a les persones que pateixen Covid persistent, encara que ni de lluny és l'única. A més, un altre estudi, fet conjuntament per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de l' Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i que va ser publicat a Journal of Neurology va apuntar que aquesta fatiga podia estar vinculada amb l'ansietat i la depressió.

