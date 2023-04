Anàlisi dels aliments / Freepik

Els transgènics són un element més que conegut en els supermercats. Des de finals de la dècada dels 90, els Estats Units ja van incorporar la venda de productes alimentaris que havien estat modificats genèticament, com va ser el cas del tomàquet Flavr Savr. No obstant, va retirar-se del mercat a causa dels problemes econòmics de la companyia i del sabor que s'obtenia.

Tanmateix, aquesta primera incursió va desembocar en la introducció d'altres productes modificats genèticament arreu del món. Cal esmentar que hi ha altres formes de "jugar" amb la genètica dels aliments i que podrien contribuir a l'adaptació de les plantes a les noves condicions climatològiques, cada vegada més extremes.

És el cas de l'edició gènica, que guarda certes similituds amb els transgènics però que no són el mateix ni de bon tros. "Tots dos són organismes modificats genèticament segons la legislació europea, però són tècniques diferents. La transgènia són plantes on se'ls ha incorporat un gen modificat prèviament al laboratori, mentre que l'edició gènica és una tècnica que permet modificar directament el genoma. La nova característica que se li aporta no ve d'un gen nou, sinó de modificar lleugerament els seus propis gens", explica Josep Maria Casacoberta, investigador del Centre de Recerca Agrigenòmica i expert per l'Autoritat Europea de Sanitat Alimentaria.

"L'edició gènica és una eina més per fer una varietat més adaptada a les condicions de cultiu que cada vegada seran més difícils. És una eina més, però una de molt poderosa. Per tant, té possibilitats d'ajudar-nos en tots els reptes que tenim, que és produir més i millor, d'una manera més sostenible i amb unes condicions en ple canvi climàtic", explica l'expert.

CANVIS LEGISLATIUS

El problema ve quan, legislativament, l'edició gènica i els transgènics estan en el mateix sac. La legislació a la UE considera els primers com un Organisme Modificat Genèticament (OMG), i se'ls aplica la mateixa regulació de l'any 2001 per a les plantes transgèniques (Directiva 2001/18/CE).

"És una legislació molt poc adaptada a aquestes noves tècniques. Pràcticament es fa impossible aplicar la legislació tal com la tenim ara", lamenta l'expert.

Això fa que aquests productes estiguin només a l'abast de grans empreses a causa de l’elevat cost econòmic (10-16 milions d'euros) i d’inversió de temps (10-15 anys), deixant fora a productes d’interès més local i petits productors. "És important que hi hagi un anàlisi de risc associat a cadascuna de les varietats noves que es puguin desenvolupar, però és important que aquest anàlisi sigui proporcional al risc potencial que tenen. Si ens passem demanant que facin més proves de les que són necessàries, estarem augmentant de forma innecessària la inversió que s'ha de fer i estarem restringint les possibilitats d'utilitzar-ho", lamenta Casacoberta.

En principi, al juny hi haurà una nova proposta de legislació que permeti adaptar els requeriments de seguretat de les plantes modificades amb edició gènica a la seva realitat.