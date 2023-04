El llançament d'un coet Falcon 9 d' Space X cap a l'òrbita polar el cap de setmana passat va provocar una espiral gegant que va aparèixer fugaçment al cel nocturn sobre Alaska.

El fenomen va ser registrat per observadors d'aurores a la regió, que van publicar ofets a xarxes socials d'una forma espiral de color blanc blavós contra el fons d'una aurora verda.

L'origen humà del fenomen va ser explicat pel geofísic Don Hampton, científic en cap de Poker Flat Rocket Range, una base de llançament de coets de sondeig que opera la Universitat d'Alaska Fairbanks, i des d'on també es va registrar l'esdeveniment.

"Basant-nos en alguns esdeveniments similars que hem vist els últims anys, esperàvem que això es degués al llançament d'un coet" , va dir Hampton en un comunicat. "Ens vam assabentar que SpaceX havia llançat un dels seus coets Falcon 9 a una òrbita polar al voltant de dues hores abans, i en veure una repetició de la seva transmissió en viu, es va mostrar que la trajectòria passava just sobre Alaska".

"El núvol va aparèixer després que el coet havia desplegat totes les seves càrregues útils, de manera que és probable que gas d'escapament de la crema del coet vessat per la segona etapa sobre el Pacífic, o potser l'expulsió de combustible addicional per a coet després d'aquesta crema El patró en espiral indica que la segona etapa estava girant quan va esgotar els gasos Qualsevol vapor d'aigua es convertiria en gel a aquestes altituds, i el gel reflectiria la llum del sol on hi havia el coet i faria visible un núvol brillant a terra a Alaska, on el sol estava molt per sota de l'horitzó. Es veu molt brillant en aquestes fotos, però és probable que només siguin uns quants litres d'aigua", ha afegit.