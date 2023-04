Sequera / @EP

Europa va viure el 2022 el segon any més càlid de la seva història, el seu estiu més calorós des que hi ha registres i una sequera generalitzada al conjunt del continent. Són les principals conclusions de l'informe Estat del Clima a Europa que publica aquest dijous el Servei de Canvi Climàtic de la UE, Copernicus.

El treball, que recopila els esdeveniments climàtics i meteorològics més significatius del 2022, conclou que gran part d'Europa va patir "intenses i prolongades" onades de calor així com el nombre més gran de dies amb "estrès per calor molt forta".

En concret, la temperatura mitjana del 2022 a Europa va ser 0,9ºC superior a la mitjana del període de referència 1991-2020 i la temperatura mitjana de l'estiu al continent va ser 1,4ºC superior a la mitjana.

L'any va estar marcat també per un baix volum de precipitacions que, juntament amb les altes temperatures van provocar una sequera generalitzada. En aquest entorn, els incendis forestals van augmentar i les emissions de carboni derivades dels focs a l'estiu van ser les més altes en 15 anys i en alguns països es van registrar fins i tot les emissions més altes en 20 anys.

També es van superar dos rècord més, el del nombre d'hores de sol i el de pèrdua de gel a les glaceres als Alps, que van assolir el 2022 el seu màxim nivell.

L' anàlisi meteorològica europea reflecteix així mateix que l'Àrtic va patir el sisè any més càlid registrat i la regió de Svalbard va patir l'estiu més càlid mai registrat, amb una temperatura mitjana en algunes zones que va superar en 2,5ºC el seu valor mitjà. També Groenlàndia va patir una fosa rècord de la capa de gel durant onades de calor excepcionals al setembre.

Aquesta quantitat més gran de radiació solar superficial, la més gran en 40 anys, però, va derivar en una generació potencial d'energia solar fotovoltaica per sobre de la mitjana a la major part d'Europa. Tot i això, la generació potencial d'energia eòlica terrestre es va quedar per sota de la mitjana a la major part d'Europa, sobretot al centre i al sud.

Segons l'informe de Copernicus , Europa no és aliena a la situació global, ja que els darrers vuit anys han estat els més càlids registrats a nivell mundial. El 2022, les concentracions globals anuals mitjana de diòxid de carboni (CO2) i metà (CH4) van assolir els seus nivells més alts mai mesurats per satèl·lit.

En total, l'estiu més calorós registrat a Europa va estar agreujat per diversos extrems com diverses onades de calor, sequera i extensos incendis forestals , segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) que ha constatat que les temperatures a tot Europa estan augmentant doble de la taxa mitjana mundial; més ràpid que qualsevol altre continent.

En aquest context, el cap d´Observació de la Terra de la Direcció General de la Indústria de la Defensa i l´Espai de la Comissió Europea, Mauro Facchini, ha recordat que el darrer informe de síntesi de l´IPCC adverteix que l´escalfament global ha donat lloc a fenòmens extrems més freqüents i intensos i que el temps per aturar-ho “s'esgota”.

"Només la informació i les dades precises sobre l'estat actual del clima ens poden ajudar a assolir els objectius que ens hem fixat, i l'informe sobre l'estat del clima a Europa és una eina essencial per donar suport a la Unió Europea amb la seva agenda d'adaptació climàtica i el seu compromís d'assolir la neutralitat climàtica per al 2050", ha valorat.

DADES CONCRETES

En concret, la temperatura, un important indicador climàtic, mostra com la mitjana d'Europa per a l'últim període de 5 anys va ser d'uns 2,2 °C per sobre de l'era preindustrial (1850-1900) i que el 2022, amb 0 ,9ºC per sobre de la mitjana va ser el segon any més càlid registrat, segons el període de referència de 1991-2020.

Copernicus assegura que els extrems de calor durant el final de primavera i estiu van ser perillosos per a la salut humana. A causa de les onades de calor extremes durant l'estiu, el sud d'Europa va experimentar un nombre rècord de dies amb "estrès per calor molt forta". Europa està veient una tendència a l'alça en el nombre de dies d'estiu amb estrès per calor 'forta' o 'molt forta', i al sud d'Europa s'observa el mateix amb l''estrès per calor extrema'. També hi ha una tendència decreixent en el nombre de dies sense estrès per calor.

El director del CS3, Carlo Buontempo, avisa que l'informe destaca "canvis alarmants" al clima, inclòs l'estiu més calorós mai registrat a Europa, marcat per onades de calor marines sense precedents al Mar Mediterrani i temperatures rècord a Groenlàndia.

"Comprendre la dinàmica climàtica a Europa és crucial per als nostres esforços per adaptar i mitigar els impactes negatius que té el canvi climàtic al continent", explica.

L'augment de les temperatures a Europa forma part d'una tendència alcista que ha estat afectant el món durant les darreres dècades. L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) publicarà aquest divendres el seu informe 'Estat del Clima Global 2022'.

ESDEVENIMENTS SIGNIFICATIUS

El CS3 posa l'accent en la sequera generalitzada com un dels esdeveniments més significatius que van afectar Europa el 2022. Durant l' hivern del 2021-2022 hi va haver menys dies de neu de mitjana, fins a 30 dies menys en moltes àrees i les precipitacions també van estar per sota la mitjana en gran part del continent.

Maig va tenir el seu nivell de precipitacions més baix registrades al mes i la falta de neu sumada a les altes temperatures a l'estiu van provocar una pèrdua rècord de gel de les glaceres dels Alps, equivalent a una pèrdua de més de 5 quilòmetres cúbics de gel. Tot això va afectar sectors com l'agricultura, el transport fluvial i l'energia.

Pel que fa a la humitat del sòl, el 2022 va registrar la segona més baixa en els darrers 50 anys i el cabal dels rius d'Europa va ser el segon més baix registrat, marcant el sisè any consecutiu amb cabals inferiors a la mitjana. Pel que fa a la superfície afectada, el 2022 va ser l'any més sec registrat, amb un 63% dels rius europeus amb cabals inferiors a la mitjana.

D'altra banda, Europa en conjunt va tenir condicions de perill d'incendi superiors a la mitjana durant no només a l'estiu sinó la major part de l'any i es van rastrejar augments significatius a les emissions de carboni d'incendis forestals per a algunes regions europees a l'estiu de 2022.

En total, les emissions totals estimades als països de la UE per a l'estiu del 2022 van ser les més altes des del 2007. França, Espanya, Alemanya i Eslovènia també van experimentar les seves emissions d'incendis forestals d'estiu més altes durant almenys els darrers 20 anys , i el sud-oest d'Europa va experimentar alguns dels incendis més grans registrats.

La directora adjunta de CS3, Samantha Burgess, ha incidit que la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és imprescindible per mitigar els pitjors efectes del canvi climàtic i comprendre i respondre als canvis i la variabilitat en els recursos d'energia renovable, com l'eòlica i la solar, és fonamental per donar suport a la transició energètica a NetZero. "Les dades precises i oportunes milloren la rendibilitat d'aquesta transició energètica", ha apuntat.