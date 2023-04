Les paparres contagien la malaltia de Lyme. Foto: Mediplus

Al nostre país, les dades més recents apunten que entre el 2005 i el 2019 es van diagnosticar un total de 1.865 casos de la malaltia de Lyme, una infecció causada per bacteris i que transmeten les paparres. Pot afectar la pell, el sistema nerviós, el cor, les articulacions i els músculs.

El febrer d'aquest any, Manel Cervantes, exdirector de la Unitat de Malalties Infeccioses de l' Hospital Parc Taulí de Sabadell , explicava a El Confidencial que malgrat que fa dècades es considerava que només es detectaven casos al nord de la Península Ibèrica, això ha canviat.

Darrere dels casos, per pocs que siguin, hi ha persones. I s'han tornat a mobilitzar. Per això, s'ha posat en marxa la campanya LYMEtro a metro, que té com a “objectiu fer comunitat entre tots/es els/les malalts/es de Lyme Crònic i denunciar la situació que vivim, ja que és una malaltia no coneguda ni reconeguda per la Seguretat Social".

Maig és el mes de la malaltia i la iniciativa l'han impulsat Naiara i Gorka, dues pamplòniques que ja han organitzat diferents accions des del 2019. Naiara la pateix des del 2016.

Segons han explicat en un vídeo penjat a la seva pàgina de YouTube, volen recórrer 10.000 quilòmetres per tot Espanya per visibilitzar la malaltia i reclamar a les autoritats sanitàries que les emparin.

"La idea és que la malaltia passi per molts punts d'Espanya, però l'important és que passarem un testimoni virtual (pintant-se un cor al palmell de la mà) per fer els relleus". Naiara explica que el 2022 ha estat "un any molt difícil" i que el que persegueix aquesta acció, sobretot, és "fer comunitat".

COM ES POT EVITAR?

Experts aconsellen aspectes com la cura personal, especialment si et té constància de llocs on hi pugui haver una presència notable de paparres.

De la mateixa manera, adverteixen que és aconsellable utilitzar roba protectora, detallant que els pantalons llargs ficats als mitjons són la millor manera de prevenir que aquests insectes es fiquin sota la cama dels pantalons.

Finalment, també es recomana l'ús de repel·lents, siguin afegits, o usant peces que ja el porten al teixit.

EL CERV BLANC, LA SOLUCIÓ?

Un estudi del Centre d'Excel·lència en Malalties Transmeses per Vectors de Nova Anglaterra amb seu a la Universitat de Massachusetts-Amherst (Estats Units), ha obtingut una prometedora pista en la lluita contra Lyme.

La investigació, publicada la revista científica Vector-borne and Zoonotic Diseases , demostra que la sang del cérvol de cua blanca mata el bacteri que causa la malaltia.

El cérvol blanc podria ser la solució. Foto: Europa Press

"Els cérvols són de vital importància per a la supervivència de les paparres, però no intervenen en la transmissió del bacteri del Lyme, borrelia burgdorferi ", ha explicat l'autor principal de l'estudi, el microbiòleg Stephen Rich. El component sèric de la sang d'aquest animal és el que acaba amb la malaltia, segons ha conclòs a la investigació.

Per dur a terme el seu experiment, els investigadors van obtenir sèrum sanguini d'una rajada semicautiva de cérvols de cua blanca de la Universitat d'Auburn, a Alabama (EUA). Es creia que els cérvols no estaven exposats a paparres ni al bacteri que causa la malaltia de Lyme.

Aquestes bones notícies arriben després que, aquest mes, experts de la Universitat de Harvard advertissin que s'està expandint per una plaga de paparres.

Com a curiositat, Justin Bieber va anunciar fa anys que havia patit la malaltia.