L'interior de la Llotja de Mar, on se celebrarà l'HRC. Foto: Viquipèdia

Barcelona acollirà, el 17 de maig, el Health Revolution Congress (HRC), considerat el congrés de salut digital més important d'Europa.

Organitzat per Barcelona Health Hub (BHH), neix amb l'objectiu de generar un espai de debat al voltant de la salut digital i consolidar-se com una trobada de referència internacional en la matèria.

Els organitzadors esperen l'assistència de 1.500 participants i una seixantena de ponents que consideren "referents en els seus àmbits d'actuació".

La jornada arrencarà amb la presentació dels resultats de l'informe fet per la Cambra de Comerç de Barcelona anomenat L'impacte socioeconòmic del sector Salut Digital a Catalunya. El document arriba a la conclusió que Barcelona i Catalunya s'han convertit en un pol d'atracció de referència mundial en el sector de la Salut Digital, ja que hi convergeixen companyies, startups, el món hospitalari i els sectors farmacèutic, inversor i financer per desenvolupar solucions tecnològiques que resolguin els reptes que planteja la salut.

Pots consultar el calendari sencer de la jornada, que es farà a la Llotja de Mar, en aquest enllaç.