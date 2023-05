Foto: University of Yale

L' investigador català especialitzat en neurociència i fisiologia molecular i cel·lular, Marc Schneeberger Pane , ha estat guardonat amb el Premi Princesa de Girona de Recerca Científica 2023 . La decisió del premi, organitzada per la Fundació Princesa de Girona, s'ha donat a conèixer aquest divendres 5 de maig a Lugo, on s'ha celebrat l'acte central del Tour del Talent i que ha estat presidit pel Rei Felip VI.

Pane, de 36 anys, estudia l'evolució de l'obesitat i com el cervell controla els processos d'ingesta d'aliment i despesa energètica, cosa que l'ha fet descobrir noves àrees cerebrals.

Segons ha explicat, es tracta d'"entendre millor com funciona el cervell, estudiant una nova matriu, la vasculatura cerebral". "Això pot afectar no només l'obesitat, que era el meu punt de partida, sinó també l'alzheimer, l'esclerosi múltiple o la demència, que tenen un component neurovascular alt".

"La vasculatura cerebral s'entenia com la matriu per la qual les neurones reben oxigen i nutrients, i en comptes d'això es tracta d'una estructura dinàmica que comunica neurones i se'n nodreix quant a creixement i decreixement, en funció de les necessitats del cervell", ha detallat.

Aquest mecanisme, ha detallat, pot servir per intentar trobar nous tractaments per a malalties com les esmentades.