Vacuna / Freepik

El càncer de pàncrees és un dels més letals que hi ha. De fet, el 88% dels pacients acaben mort malgrat rebre tota mena de tractaments. Tot i això, sembla que hi ha una bretxa de llum en aquest àmbit, ja que han desenvolupat una vacuna contra aquest tipus de càncer basada en ARN , la mateixa molècula que va permetre precisament crear la vacuna contra la Covid-19.

Les primeres proves s'han fet amb 16 pacients i els resultats són molt prometedors, ja que van aconseguir activar el sistema immunològic a la meitat durant els 18 mesos de prova, i cap no va experimentar una recaiguda. D'altra banda, tots els pacients en què la vacuna no va generar una resposta suficient van patir recaigudes.

Els resultats fins ara són preliminars però significatius, ja que marquen una fita important en un camp on els tractaments i la supervivència dels pacients amb prou feines han mostrat avenços en les darreres quatre dècades.

El càncer de pàncrees és conegut com el "tumor fred" dins el camp de l'oncologia. Aquesta denominació indica que el sistema immunològic no el pot detectar ni generar una resposta inflamatòria, coneguda com a "calor", per combatre'l. Aquesta característica explica per què la immunoteràpia, que ha estat el tractament oncològic més exitós en els darrers anys, no és efectiva en el cas del càncer de pàncrees.

Tot i això, és sorprenent descobrir que els tumors en els supervivents a llarg termini estan "ardint" en termes d'activitat immunitària. Aquests tumors mostren fins a 12 vegades més cèl·lules immunitàries en comparació amb altres pacients. Aquestes cèl·lules immunitàries són els limfòcits T assassins, un tipus de glòbul blanc amb la capacitat d'eliminar altres cèl·lules. D'alguna manera, els limfòcits T als supervivents han après a reconèixer els neoantígens, que són proteïnes anormals produïdes pel tumor, ia destruir-lo eficientment.

Els resultats de la investigació s'han publicat avui a la prestigiosa revista científica Nature. En aquest assaig clínic complex, es va requerir la fabricació duna vacuna personalitzada per a cada pacient. Després d'extirpar els tumors de l'abdomen dels 16 participants, els investigadors van seqüenciar-ne el genoma i van identificar fins a 20 neoantígens. Posteriorment, es van crear vacunes d'ARN que contenien les instruccions necessàries perquè cada pacient pogués sintetitzar al seu propi organisme les molècules específiques corresponents al seu tumor.

En aquesta etapa de l'assaig, se'ls va administrar als pacients atezolizumab, un fàrmac d'immunoteràpia, seguit d'una dosi de la vacuna personalitzada i, finalment, mFolfirinox, un tipus de quimioteràpia. Posteriorment, es va administrar una dosi de reforç. A més dels resultats positius observats en el 50% dels pacients esmentats anteriorment, els investigadors van notar un augment en la quantitat de limfòcits assassins als seus organismes, la qual cosa podria estar relacionada amb l'absència de recaigudes. Balachandran explica que esperen iniciar aviat, en col·laboració amb BionTech, la segona fase de proves que serà més detallada i comptarà amb un nombre més gran de pacients, la qual cosa és fonamental per determinar l'efectivitat real de la vacuna.