Segons informa la NASA, són una mica més grans que la Terra i podrien ser un objectiu temptador per a investigacions futures sobre l'existència de vida fora del nostre sistema solar. | @EP

Un equip de científics de diferents parts del món ha detectat dos planetes semblants a la Terra que orbiten a la zona habitable d'una estrella propera. Els nous mons acabats de descobrir són una mica més grans que el nostre planeta i giren al voltant d'una estrella nana vermella anomenada TOI-2095.

L'equip del Satèl·lit de Sondeig d'Exoplanetes a Trànsit (TESS) de la NASA va detectar l'existència dels exoplanetes en observar la seva estrella mare. Quan els planetes van passar davant de l'estrella, es van produir fluctuacions a la seva llum que van permetre als científics identificar-ne la presència i obtenir informació sobre algunes de les seves característiques.

TOI-2095 és una nana vermella més freda que el Sol amb dos planetes, TOI-2095 by TOI-2095 c, a la seva zona habitable. Encara que els científics no estan segurs de si els planetes són habitables a causa dels esclats de radiació que experimenten aquestes estrelles en la seva joventut, són perspectives temptadores per a una investigació més gran. TOI-2095b és més ample que la Terra i té fins a 4,1 vegades la seva massa, mentre que TOI-2095c té un diàmetre d'unes 1,33 vegades el de la Terra i fins a 7,5 vegades la seva massa. Els planetes tenen temperatures superficials entre 24 i 74 graus Celsius.

L'equip darrere del descobriment publicat al repositori científic arXiv, dirigit per l'astrònom Felipe Murgas de la Universitat de La Laguna a Espanya, va assenyalar que els períodes orbitals relativament llargs d'aquests dos planetes podrien proporcionar dades crucials que poden ajudar a entendre millor la composició dels petits planetes que orbiten nanes vermelles.

Des del seu llançament l'abril de 2018, el Satèl·lit de Sondeig d'Exoplanetes a Trànsit (TESS) de la NASA ha trobat al voltant de 330 mons alienígenes confirmats, així com més de 6400 candidats que esperen un estudi o anàlisi de seguiment. L'equip ara té la intenció de fer un seguiment del descobriment de les dues "superterres" fent mesuraments precisos de la seva velocitat radial per estimar millor la seva massa i determinar amb més precisió les seves densitats, cosa que podria ajudar els astrònoms a descobrir si aquests dos planetes han aconseguit conservar les seves atmosferes.