Recreació d'un exoplaneta descobert per una investigació internacional en què participa IAC @ep

Una investigació internacional, amb participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC), troba un exoplaneta de la mida de la Terra que podria estar cobert de volcans.

Anomenat 'LP 791-18 d', el planeta podria patir erupcions volcàniques amb tanta freqüència com 'Io', un dels satèl·lits de Júpiter i l'objecte amb més activitat geològica del nostre sistema solar.

L'estudi es publica a la revista científica 'Nature' i recull que 'LP 791-18 d'orbita al voltant d'una petita estrella nana vermella situada a uns 90 anys llum de distància, a la constel·lació Cràter.

L'equip estima que és només lleugerament més gran i més massiu que la Terra i aquest exoplaneta forma part d'un sistema planetari del qual ja es coneixien dos mons més, 'LP 791-18 b' i 'c'.

El planeta interior b és aproximadament un 20% més gran que la Terra i el planeta exterior c té unes 2,5 vegades la mida de la Terra i gairebé nou vegades la seva massa, recull una nota de l'IAC.

Durant cada òrbita, els planetes dyc passen molt a prop l'un de l'altre i cada pas proper del planeta c, més massiu, produeix una tirada gravitatòria sobre el planeta d, fent que la seva òrbita sigui una mica el·líptica.

En aquesta trajectòria, el planeta d es deforma lleugerament cada cop que gira al voltant de l'estrella.

"Aquestes deformacions poden crear prou fricció interna per escalfar substancialment l'interior del planeta i produir activitat volcànica a la superfície" , explica Merrin Peterson, estudiant de postgrau de la Universitat de Montreal (UdeM) que ha liderat l'estudi.

De fet, Júpiter i algunes de les llunes afecten 'Io' de manera similar.

El planeta d es troba a la vora interior de la zona habitable, l'interval de distàncies a una estrella on podria existir aigua líquida a la superfície d'un planeta.

Així, si el planeta és tan actiu geològicament com sospita l'equip de recerca, podria mantenir una atmosfera i les temperatures podrien baixar prou al costat nocturn del planeta perquè l'aigua es condensi a la superfície.

"LP 791-18 d té un costat constantment orientat cap a la seva estrella. El costat diürn probablement estaria massa calent perquè existís aigua líquida a la superfície, però la quantitat d'activitat volcànica que sospitem que es produeix a tot el planeta podria sostenir una atmosfera , cosa que faria possible la condensació d'aigua al costat nocturn", comenta Björn Benneke, investigador de la UdeM que ha coliderat l'estudi.

ESTUDI MOLT REVELADOR



Felipe Murgas, investigador de l'IAC i coautor de l'article, assenyala que "aquest estudi és molt revelador ja que una de les grans preguntes de l'astrobiologia, el camp que estudia els orígens de la vida a la Terra i més enllà, és si l'activitat tectònica o volcànica és necessària per a la vida".

Per la seva banda, Enric Pallé, investigador de l'IAC que també ha participat a l'estudi, sosté que "a més de proporcionar potencialment una atmosfera, aquests processos podrien agitar materials que altrament s'enfonsarien i quedarien atrapats a l'escorça, inclosos els que es creu que són importants per a la vida, com l'aigua o el carboni”.

Els científics van descobrir i estudiar el planeta utilitzant dades del satèl·lit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA i del telescopi espacial 'Spitzer', així com d'un conjunt d'observatoris terrestres, incloses observacions amb 'MuSCAT2' instal·lat al Telescopi Carlos Sánchez .

Les observacions del sistema realitzades per 'Spitzer' van ser de les últimes que va recollir el satèl·lit abans de la seva retirada del servei el gener del 2020.

El planeta c ja ha estat aprovat per ser observat pel telescopi espacial James Webb (JWST) i l'equip espera que el planeta d sigui un candidat excepcional per als estudis atmosfèrics de la missió.

Per part de l'IAC, també han participat a l'estudi els investigadors Hannu Parviainen i Kiyoe Kawauchi (actualment, treballa a la Universitat de Tòquio).