La foto de família després de la jornada al Senat. Foto: Twitter (@fpmaragall)

Els casos d'Alzheimer a Espanya es podrien duplicar en els propers 20 anys si no es duu a terme, des de les institucions, una inversió forta en recerca. Aquesta és la principal conclusió, i el crit d'alerta, que va fer la Fundació Pasqual Maragall a la jornada Actualitat de la investigació científica de la malaltia d'Alzheimer i les necessitats de les persones afectades, celebrada recentment al Senat.

La presidenta de la fundació, Cristina Maragall, va denunciar que actualment la malaltia és una gran oblidada per part de les institucions, un "elefant a l'habitació" que ningú no vol mirar. En la seva intervenció, va demanar "compromís" als poders públics. "Hem d'aspirar a envellir amb salut i qualitat de vida", ha afirmat.

"És urgent deixar de mirar cap a una altra banda i que l' abordatge de l'Alzheimer i les demències han de ser una prioritat política estratègica. Continuem reclamant que aquestes malalties rebin l'atenció que mereixen en diversos aspectes: el foment de la investigació, l'avenç del diagnòstic precoç i prevenció, la millora dels protocols sanitaris o el suport a les persones diagnosticades i el seu entorn familiar”, va afegir.

Per la seva banda, el senador socialista Baldomero Espinosa ha apuntat que "fins que no arribem a la mitjana europea" de percentatge del PIB destinat a investigació, "no aconseguirem res", mentre que a la clausura, a càrrec de la coordinadora d'Estratègies de Malalties Neurodegeneratives del Ministeri de Sanitat, Nuria Prieto, es va admetre que el camí a recórrer és llarg i que encara queda molt per fer. "Sanitat es compromet a continuar treballant amb l'Alzheimer i les seves famílies", va prometre.

Pots veure la jornada al vídeo que va emetre el canal del Senat.