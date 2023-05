Petó / Freepik

Segons una investigació publicada dijous passat a la revista Science , els petons romàntics o sexuals no van començar fa 3.500 anys a l'Índia com es creia, sinó que es remunten a 4.500 anys a l'Orient Mitjà. Segons aquest estudi, s'han trobat tauletes d'argila de Mesopotàmia on es registra aquest estil de besar.

La investigació assenyala que el petó romàntic o sexual no va sorgir de manera abrupta en una societat específica, sinó que va ser practicat per diferents cultures antigues al llarg de diversos mil·lennis. Tot i això, es destaca que aquesta pràctica no era universal en totes les cultures.

“Besar no s'ha de considerar com un costum que es va originar exclusivament en una sola regió i es va estendre des d'allà, sinó que sembla haver estat practicat en múltiples cultures antigues durant diversos mil·lennis”, explicava Troels Pank Arbøll, coautor de la investigació, en un comunicat de premsa.



“La investigació sobre els bonobos i els ximpanzés, els parents vius més propers als humans, ha demostrat que les dues espècies es besen, cosa que pot suggerir que la pràctica de besar és un comportament fonamental en els humans, cosa que explica per què es pot trobar a totes les cultures”, afegia Sophie Lund Rasmussen, coautora i investigadora a Oxford.

Els investigadors sostenen la hipòtesi que l'acte de besar podria haver tingut un paper secundari i involuntari al llarg de la història en permetre que microorganismes, transmesos de boca a boca, propagessin malalties com l'herpes labial. Tot i això, aclareixen que no es pot considerar aquesta pràctica com la causa principal de la proliferació de patògens en les societats antigues.

L'estudi revela que els primers registres de petons daten del 2500 aC . d'ara endavant, en textos de l'antiga Mesopotàmia, la zona ubicada entre els rius Eufrates i Tigris, o veient-ho des del mapa actual, el que avui coneixem com a Iraq i Síria. A les tauletes d'argila hi ha registres que indiquen que els petons tenien lloc durant els actes eròtics, possiblement com una activitat posterior al coit. També suggereixen que els llavis eren considerats el principal punt de trobada per a l'acció eròtica.

Als antics textos mesopotàmics es troben referències mèdiques que descriuen malalties similars a l'herpes simple 1, i d'altres com el VHS-1, el virus d'Epstein-Barr i el parvovirus humà B19, que ja van estar presents en períodes històrics antics i fins i tot prehistòrics.

“Si la pràctica de besar estava molt estesa i ben establerta en una varietat de societats antigues, els efectes de besar en termes de transmissió de patògens probablement deuen haver estat més o menys constants ”, va explicar Rasmussen.

D'acord amb l'estudi, la pràctica dels petons romàntics o sexuals va tenir l'origen en societats estratificades i complexes, i podria estar relacionada amb la cerca de plaer per part de les elits.