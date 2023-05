L'empresari canadenc Michael Henderson busca afegir una altra fita impressionant a l'horitzó de Dubai, conegut pels seus gratacels i meravelles arquitectòniques. | @EP

L'empresari canadenc Michael Henderson planeja construir una rèplica gegant de la Lluna a Dubai, afegint una altra fita a la ja impressionant línia de gratacels de la ciutat. El projecte, anomenat Moon, comptarà amb una esfera de 274 metres de diàmetre suspesa sobre un edifici de 30 metres. Henderson, cofundador de Moon World Resorts Inc., afirma que la seva visió no és tan desgavellada atesa la demanda immobiliària en auge i la reputació futurista de la ciutat.

L'ambiciós projecte inclourà una destinació turística completa dins de l'esfera lunar, amb un hotel de 4000 habitacions, un estadi per a 10.000 persones i una experiència de "colònia lunar", la qual cosa donaria als hostes la sensació de caminar sobre la Lluna. El projecte també contempla un possible casino, encara que els jocs d'atzar segueixen sent il·legals a la Unió dels Emirats Àrabs.

Representacions artístiques han imaginat la ubicació de la rèplica de la Lluna a diversos llocs emblemàtics de Dubai, com el Burj Khalifa. Altres ho han imaginat a Dubai Pearl, un projecte immobiliari paralitzat durant molt de temps que ara està sent demolit a prop de l'arxipèlag artificial de Palm Jumeirah , i en el seu germà inacabat, Palm Jebel Ali.

El Pearl i el Palm Jebel Ali representen dos “elefants blancs” que van quedar de la crisi financera del 2009 que va sacsejar el regne dels xeics i va obligar Abu Dhabi, la capital de la Unió dels Emirats Àrabs, a proporcionar a Dubai un rescat de 20.000 milions de dòlars.

Segons Lewis Allsopp, director executiu de la destacada agència immobiliària de Dubai Allsopp & Allsopp, "Dubai es troba en un món completament diferent del del 2009. Els projectes llançats actualment s'estan venent de manera immediata". L'any passat, Dubai va registrar un total de 86,849 vendes residencials, superant així el rècord previ de 80,831 establerts l'any 2009.

Tot i les possibles preocupacions i desafiaments, el projecte Moon s'alinea amb la visió de progrés i excel·lència científica de Dubai, especialment en el seu paper com a centre espacial de la regió. Tot i que alguns podrien qüestionar la legitimitat de l'elit governant de Dubai, experts assenyalen que projectes com aquest recolzen el seu compromís amb la ciència i l'avenç tecnològic.

El pla d'Henderson es distingeix d'altres projectes similars, com MSG Sphere, un dom amb pantalles LED valuat en 2.300 milions de dòlars que obrirà les portes a Las Vegas en finalitzar aquest any.

La proposta d'Henderson va més enllà, ja que la seva estructura seria completament rodona i tindria la capacitat d'il·luminar-se com una lluna plena, mitja lluna o lluna en creixement. Tot i això, és probable que aquesta lluminositat no sigui ben rebuda pels potencials veïns. De fet, els plans per construir un altre MSG Sphere a Londres van ser detinguts per les protestes dels residents per l'important impacte de la contaminació lumínica i les molèsties que aquesta estructura ocasionaria.

Aquest projecte és només un altre exemple de les grandioses i impactants iniciatives que defineixen Dubai, encara que Henderson reconeix que complaure tothom pot ser difícil en una ciutat tan diversa.