Nueva especie de reptil descubierta en el Delta del Mekong. Clean Calotes Goetzi. - HENRIK BRINGSOE

WWF insta els governs de la regió del Delta del Mekong a augmentar la protecció del seu hàbitat on s'han descobert 380 noves espècies en els darrers dos anys. Amb motiu del Dia Mundial de la Biodiversitat Biològica, exigeix a les autoritats que lluitin contra la pèrdua d'hàbitats i contra el tràfic d'espècies silvestres.

Entre les noves espècies descrites, l'ONG destaca una sargantana que canvia de color, una serp verinosa amb el nom d'una deessa mitològica xinesa, una orquídia rosada en forma d'abella, un ratpenat amb orelles de ratolí i una granota arbòria la pell del qual semblant a la molsa són cinc de les 380 noves espècies descrites per científics a la regió del Gran Mekong, al sud-est asiàtic durant 2021 i 2022, segons l'informe publicat avui per WWF.

El treball documenta el treball de centenars de científics d'universitats, organitzacions de conservació i instituts de recerca de tot el món que van descobrir més de 290 plantes, 19 peixos, 24 amfibis, 46 rèptils i un mamífer a Cambodja, Laos, Myanmar, Tailàndia i Vietnam.

Les troballes incrementen el nombre total de plantes vasculars, peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers descrits a la regió del Gran Mekong des del 1997 fins a un total de 3.389.

El líder de la regió de vida silvestre de WWF-Gran Mekong, K. Yoganand, ha destacat que aquestes espècies "notables" poden ser noves per a la ciència, però han sobreviscut i evolucionat a la regió del Gran Mekong durant milions d'anys. En aquest sentit, subratlla que aquestes troballes recorden els éssers humans que van estar aquí molt de temps abans que l'espècie humana es traslladés a aquesta regió. "Tenim l'obligació de fer tot el possible per evitar la seva extinció, protegir els seus hàbitats i ajudar a recuperar-los", ha postil·lat.

Aquestes noves espècies estan sota una intensa pressió a causa de la desforestació, la degradació de l'hàbitat, el desenvolupament de carreteres, la pèrdua de rierols i rius, la contaminació, les malalties propagades per l'activitat humana, la competència de les espècies invasores i els impactes devastadors del comerç il·legal de vida silvestre. Malauradament, moltes espècies s'extingeixen abans de ser descobertes.

El doctor Truong Q. Nguyen, de l'Institut d'Ecologia i Recursos Biològics de l'Acadèmia de Ciència i Tecnologia del Vietnam, exigeix una acció immediata i un augment en l'ús de noves tecnologies com la bioacústica i el seqüenciament genètic per ajudar els científics a descobrir més espècies en aquest indret molt ric en biodiversitat.

"Per revertir la ràpida pèrdua de biodiversitat a la regió, s'han de fer esforços més concrets, basats en la ciència, i les mesures de conservació necessiten més atenció per part dels governs, les ONG i el mateix públic", comenta.