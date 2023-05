Recurs - UNSPLASH

La destrucció humana de la vida silvestre global s'està desenvolupant a un ritme alarmant, segons un nou estudi publicat a la revista Biological Reviews.

La defaunació, definida com "la disminució a escala global de la biodiversitat animal" és una conseqüència inquietant de la vida humana a la Terra, van postular els autors de l'estudi revisat per parells.

Tradicionalment, l'extinció ha estat rastrejada per les categories de conservació de la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

La Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la UICN es va establir el 1964 per ser un indicador àmpliament accessible i fiable de la salut de la biodiversitat mundial. Segons el lloc web de la UICN, la Llista Roja és utilitzada per agències governamentals, departaments de vida silvestre, organitzacions sense ànim de lucre impulsades per la conservació, organitzacions educatives, estudiants i empreses. També se cita en articles de revistes revisades per parells sobre la conservació de la vida silvestre.

Segons la UICN, aproximadament una quarta part de les espècies animals del món estan en perill d'extinció i al voltant de l'1% han estat declarades extintes . Tot i això, el nou estudi afirma que l'informe de la UICN no mostra el panorama complet.

Les extincions estan precedides per disminucions progressives de la població d'espècies al llarg del temps, que deixen empremtes: "petjades demogràfiques" que poden alertar els científics sobre la possibilitat d'una extinció imminent, afirmen els autors de l'estudi. Per tant, l‟ús exclusiu de dades de la UICN sense considerar les tendències de la població pot resultar en una gran subestimació de quantes poblacions s‟estan extingint.

Fent servir dades de població de més de 70.000 espècies d'animals que abasten els cinc grups de vertebrats (mamífers, aus, rèptils, amfibis, peixos), els autors de l'estudi van poder demostrar una erosió a gran escala d'espècies a tots els àmbits.

Segons les dades, el 48% de les espècies examinades estan experimentant una disminució de la població, el 49% estan estables i el 3% estan augmentant. També es va trobar que el 33% de les espècies definides per la Llista Roja com a "no amenaçades" en realitat estan en declivi.

Extinció i com protegir espècies en perill dextinció



Les extincions, segons l'estudi, són el resultat d'una disminució progressiva de la població que eventualment assoleix un punt d'inflexió després del qual no es pot recuperar.

"Les circumstàncies que desencadenen l'inici d'aquests processos de declivi poden ser múltiples -expliquen els autors- però tenen en comú una alteració en les interaccions entre les condicions ambientals i els trets que les espècies han desenvolupat per enfrontar aquestes condicions, és a dir, quan els patrons del canvi de la selecció natural a taxes que superen la capacitat d'una espècie per respondre o adaptar-se a aquests canvis”.

Per tant, el seguiment dels canvis a la població pot resultar una eina indispensable per predir el futur d'una espècie i pot brindar una comprensió molt més matisada de la posició d'una espècie que la que pot proporcionar una categorització de la Llista Roja per sí sola.

Centrar-se en la taxa de disminució de la biodiversitat i publicar-la ha de ser una prioritat universal, va concloure l'estudi. "Ara és un moment crític per augmentar els esforços cap a la conservació preventiva: protegir les espècies abans que es vegin amenaçades".