Un nou estudi ha trobat més de 5.000 espècies noves en una enorme zona de l'oceà Pacífic rica en minerals al fons, que és aproximadament dues vegades més gran que l'Índia. Es tracta de la Zona Clarion-Clipperton (ZCC) , que ja ha estat dividida i assignada a empreses per a futures explotacions mineres en aigües profundes, segons publiquen investigadors a la revista Current Biology.

Per comprendre millor el que pot estar en perill una vegada que les empreses comencin a extreure, un equip de biòlegs ha elaborat la primera "llista de control de la ZCC" recopilant tots els registres d'espècies d'expedicions d'investigació anteriors a la regió. Les estimacions de la diversitat d'espècies de la ZCC inclouen un total de 5.578 espècies diferents trobades a la regió, de les quals es calcula que entre el 88% i el 92% són totalment noves per a la ciència.

"Compartim aquest planeta amb tota aquesta sorprenent biodiversitat, i tenim la responsabilitat de comprendre-la i protegir-la", adverteix Muriel Rabone, ecòloga dels fons marins del Museu d'Història Natural de Londres (Regne Unit).

La ZCC, que abasta sis milions de quilòmetres quadrats des de Hawaii fins a Mèxic, és una de les regions més verges de l'oceà mundial. Per estudiar-la, els investigadors s'endinsen a l'Oceà Pacífic en creuers de recerca que fan servir tècniques de mostreig que van des de les més tècniques, com a vehicles teledirigits que recorren el fons oceànic, fins a les més senzilles, com una caixa resistent que es posa al fons (el que es coneix com a "box core sampling").

"És un vaixell gran, però sembla diminut al mig de l'oceà. Es podien veure les tempestes; és molt dramàtic --assegura Rabone--. I va ser sorprenent: a cadascuna de les mostres, vèiem espècies noves".

En analitzar més de 100.000 registres de criatures trobades a la ZCC durant aquestes expedicions a les profunditats marines, Rabone i els seus coautors van descobrir que només sis de les noves espècies trobades a la ZCC --entre elles un cogombre de mar, un nematode i una esponja carnívora-- s'havien vist en altres regions.

També van descobrir que els tipus d'animals més comuns a la ZCC són els artròpodes (invertebrats amb articulacions segmentades), els cucs, els equinoderms (invertebrats espinosos com els eriçons de mar) i les esponges .

"Hi ha algunes espècies extraordinàries. Algunes de les esponges semblen les clàssiques esponges de bany i d'altres semblen gerros. Són precioses --destaca Rabone de les mostres de la ZCC--. Una de les meves favorites són les esponges de vidre. Tenen aquestes petites espines. i, al microscopi, semblen diminutes làmpades d'aranya o petites escultures”.

Amb vista al futur, l'equip subratlla la importància d' augmentar els esforços de recerca cohesiva, col·laborativa i multidisciplinària a la ZCC per conèixer millor la biodiversitat de la regió.

Subratllen la importància de conèixer millor les espècies acabades de descobrir i la seva relació amb l'entorn que les envolta. A més, insten els investigadors a aprofundir en la biogeografia de la regió per comprendre millor, per exemple, per què determinades espècies s'agrupen en regions geològiques concretes.

"Hi ha tantes espècies meravelloses a la ZCC que, davant la possibilitat que es dugui a terme una explotació minera, és doblement important que sapiguem més sobre aquests hàbitats tan poc estudiats", alerta Rabone.