Foto: Europa Press

La NASA va presentar, dimecres 31 de maig passat, el seu primer estudi d'objectes volants no identificats (OVNIS). Tot i això, l'agència espacial nord-americana ha afirmat que necessitarà més i millors dades per poder entendre la naturalesa d'aquests enigmàtics fenòmens, ja que actualment "no hi ha proves suficients" per creure en la seva existència.

L'estudi, que es va posar en marxa l'octubre del 2022, han participat 16 experts com a professionals de la ciència de dades i experts en seguretat aeroespacial. Aquest grup ha analitzat tota la informació disponible sobre l'albirament de tots els objectes que no es poden identificar com a aeronaus o fenòmens naturals i que de moment no tenen una explicació científica.



Segons expliquen, la majoria d'albiraments presenten característiques similars: són objectes esfèrics, de 4 metres d'alçada i d'un color entre blanc i platejat.

"Aquesta manca de dades d'alta qualitat fa que sigui impossible obtenir conclusions científiques sobre la naturalesa dels ovnis", va assegurar durant la presentació Nicola Fox , directora del programa de ciència de la NASA, a la primera compareixença davant els mitjans d'aquest departament.