Els humans han traspassat gairebé tots els límits que fan de la Terra un entorn segur i habitable, segons han dit els investigadors. Quan quantificar els límits dels sistemes de suport vital del planeta, un equip de més de 40 científics internacionals va descobrir que els humans han superat set dels vuit límits del sistema terrestre (ESB).

Planeta Terra - PEXELS

Van dir que els sistemes socials i econòmics basats en l'extracció i el consum de recursos no sostenibles estan provocant canvis ràpids que soscaven aquests sistemes mentre empenyen la Terra cap a una desestabilització irreversible.

El treball ha estat publicat a la revista Nature, i els científics van analitzar el clima, la biodiversitat, l'aigua dolça i diferents tipus de contaminació de l'aire, el terra i l'aigua.

Definiren límits segurs i justos com aquells que regulen l'estat del planeta, protegeixen altres espècies, redueixen el dany significatiu als humans i donen suport al desenvolupament humà inclusiu.

Només a la categoria de contaminants en aerosol no s'ha superat aquest límit, perquè s'ha aconseguit tancar el forat de la capa d'ozó.

Els científics, que treballen per a la Comissió de la Terra, han dit que ja s'estan sentint "impactes socials significatius", amb desenes de milions de persones afectades pel canvi climàtic.

El professor Johan Rockstrom de l'Institut Potsdam per a la Investigació de l'Impacte Climàtic i autor principal de l'estudi va dir: “Els resultats del nostre control de salut són força preocupants. i local, això significa que, tret que es produeixi una transformació oportuna, el més probable és que els punts d'inflexió irreversibles i els impactes generalitzats en el benestar humà siguin inevitables.Evitar aquest escenari és crucial si volem assegurar un futur segur i just per a les generacions actuals i futures", alerta.

Els estats membres de l'ONU des del 2015 van acordar limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 °C i protegir la biodiversitat al 30 % de les àrees terrestres, marines i d'aigua dolça del món.

Els científics de la Comissió de la Terra van dir que no estem en camí de complir aquests objectius i que "es requereix ni més ni menys que una transformació global justa en tots els objectius per garantir el benestar humà".

Aquestes transformacions també han de ser sistèmiques i abordar els impulsors econòmics, tecnològics i polítics de la degradació de la Terra i "garantir l'accés dels pobres mitjançant reduccions i reassignacions de l'ús dels recursos", han dit.