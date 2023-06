Foto: Freepik

Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh (Estats Units) han trobat la resposta a perquè algunes persones desenvolupen la malaltia d' Alzheimer i altres no, segons el seu nou estudi, publicat a la revista 'Nature Medicine', que canvia les regles del joc a la investigació de la malaltia. Segons han descobert, els astròcits són la clau per afavorir la progressió de la malaltia d'Alzheimer.

En analitzar la sang de més de 1.000 ancians sense deteriorament cognitiu , amb patologia amiloide i sense, l'equip de recerca dirigit per Pitt va descobrir que només els que presentaven una combinació de càrrega amiloide i marcadors sanguinis d'activació anormal dels astròcits, o reactivitat, evolucionarien en el futur cap a una malaltia d'Alzheimer simptomàtica, un descobriment fonamental per al desenvolupament de fàrmacs destinats a aturar la progressió.

"El nostre estudi sosté que l'anàlisi de la presència d'amiloide cerebral juntament amb biomarcadors sanguinis de la reactivitat dels astròcits és el mètode de cribratge òptim per identificar els pacients amb més risc de progressar a la malaltia d'Alzheimer", afirma el doctor Tharick Pascoal, professor associat de Psiquiatria i Neurologia a Pitt.

"Això posa els astròcits al centre com a reguladors clau de la progressió de la malaltia, desafiant la noció que l'amiloide és suficient per desencadenar la malaltia d'Alzheimer", afegeix.

L'Alzheimer és un trastorn neurodegeneratiu que causa pèrdua progressiva de memòria i demència, robant als pacients molts anys productius de vida. A nivell tissular, el segell distintiu de la malaltia d'Alzheimer és l'acumulació de plaques amiloides --agregats proteínics allotjats entre les cèl·lules nervioses del cervell-- i grups de fibres proteíniques desordenades, anomenats cabdells de tau, que es formen a l'interior de les neurones.

Durant moltes dècades, els neurocientífics han cregut que l'acumulació de plaques amiloides i cabdells de tau no és només un signe de la malaltia d'Alzheimer, sinó també el seu culpable directe. Aquesta suposició també va portar els fabricants de fàrmacs a invertir fortament en molècules dirigides a l'amiloide i la tau, passant per alt la contribució d'altres processos cerebrals, com ara el sistema neuroimmune.

Descobriments recents de grups com el de Pascoal suggereixen que l'alteració d'altres processos cerebrals, com l'augment de la inflamació cerebral, podria ser tan important com la càrrega amiloide mateixa a l'hora d'iniciar la cascada patològica de mort neuronal que causa el ràpid deteriorament cognitiu.

En la seva investigació anterior, Pascoal i el seu grup van descobrir que la inflamació del teixit cerebral desencadena la propagació de proteïnes patològicament mal plegades al cervell i és una causa directa del deteriorament cognitiu final en pacients amb malaltia d'Alzheimer. Ara, gairebé dos anys després, els investigadors revelen que el deteriorament cognitiu es pot predir mitjançant una anàlisi de sang.

Els astròcits són cèl·lules especialitzades que abunden en el teixit cerebral. Igual que altres membres de la glia -les cèl·lules immunitàries residents al cervell-, els astròcits donen suport a les cèl·lules neuronals subministrant-los nutrients i oxigen i protegint-les d'agents patògens.

Però com que les cèl·lules glials no condueixen l'electricitat i, al principi, no semblaven tenir un paper directe en la comunicació entre neurones, s'havia passat per alt la seva funció en la salut i la malaltia. Les darreres investigacions de Pitt canvien aquesta situació.

"Els astròcits coordinen la relació entre l'amiloide cerebral i la proteïna tau com a director d'orquestra --afirma l'autora principal de l'estudi, la doctora Bruna Bellaver, associada postdoctoral a Pitt--. Això pot canviar les regles del joc en aquest camp , ja que els biomarcadors glials en general no es tenen en compte en cap model principal de malaltia”.

Els científics van analitzar mostres de sang de participants en tres estudis independents de gent gran sense deteriorament cognitiu a la recerca de biomarcadors de la reactivitat dels astròcits --proteïna àcida fibril·lar glial (GFAP)-- juntament amb la presència de tau patològica.

L'estudi va demostrar que només aquells que donaven positiu tant en amiloide com en reactivitat astrocitària mostraven indicis de desenvolupament progressiu de patologia tau, cosa que indicava predisposició a símptomes clínics de malaltia d'Alzheimer.

Els resultats tenen implicacions directes per a futurs assaigs clínics de candidats a fàrmacs contra l'Alzheimer. Amb l'objectiu d'aturar abans la progressió de la malaltia, els assajos s'estan desplaçant a fases cada cop més primerenques de la malaltia presimptomàtica, cosa que fa que el diagnòstic precoç correcte del risc d'Alzheimer sigui fonamental per a l'èxit.

Atès que un percentatge significatiu d'individus amb amiloide positiu no evolucionaran a formes clíniques d'Alzheimer, la positivitat amiloide per si sola no és suficient per determinar l'elegibilitat d'un individu per a una teràpia.

La inclusió de marcadors de reactivitat astrocitària, com la GFAP, al panell de proves diagnòstiques permetrà millorar la selecció de pacients amb probabilitats de progressar a fases posteriors de la malaltia d'Alzheimer i, per tant, ajudarà a afinar la selecció de candidats a intervencions terapèutiques amb més probabilitats de beneficiar-se.