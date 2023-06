Una cocodril a Costa Rica es va quedar embarassada, el primer cas registrat d'un "naixement virginal" a l'espècie de rèptil.

El cocodril es va mantenir en captivitat en un zoològic i no va tenir contacte amb els mascles, però es va descobrir un fetus completament format dins un dels seus ous.

Recurs, cocodril - UNSPLASH

El fetus era el 99,9% genèticament idèntic a la mare, cosa que confirma que no tenia pare.

Els parts verges, o partenogènesi, s'han documentat en aus, sargantanes, serps i peixos, però mai abans en cocodrils.

El cocodril en qüestió tenia 18 anys quan va posar una niuada d'ous el 2018.

Set dels ous semblaven viables i es van incubar, però quan cap va eclosionar després de tres mesos, es van obrir. Un contenia un fetus de cocodril nascut mort.

Investigadors de Virginia Tech que s'especialitzen en partenogènesi van analitzar el fetus i les seves troballes es van publicar a la revista Biology Letters de la Royal Society.

Van dir que el descobriment suggereix que els naixements verges podrien estar passant en cocodrils sense que ningú se n'adoni.

"No és estrany que els rèptils en captivitat posin niuades d'ous, atès el període d'aïllament de les parelles, aquests normalment es considerarien no viables i es descartarien. Per tant, aquestes troballes suggereixen que cal avaluar la viabilitat potencial dels ous quan els mascles estan absents", expliquen els investigadors.

Els científics van dir que el descobriment ofereix "perspectives temptadores" sobre les possibles capacitats reproductives dels parents extints dels cocodrils, particularment els dinosaures.