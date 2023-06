El 2020, "Lisa" i altres 10 dimonis de Tasmània van ser reintroduïts a Austràlia continental després d'haver-se extingit a la regió fa uns 3.000 anys. Ara Lisa ha donat a llum tres nadons per primera vegada després de la desaparició de l'espècie en aquesta zona, que se sumen a la població creixent d'aquests petits marsupials.

Els 11 individus van ser alliberats per Aussie Ark amb els socis Re:wild, WildArk i Australian Reptile Park en un esdeveniment que va incloure els actors Chris Hemsworth i Elsa Pataki.

"Estàvem enmig de controls de salut rutinaris del diable quan ens vam omplir d'alegria en descobrir que la Lisa tenia fills", va dir Tim Faulkner, director general d'Aussie Ark, en un comunicat. “Aquest és el primer naixement confirmat del 2023, i una prova una vegada més que el nostre programa de reproducció i de reconstrucció està funcionant”.

Els dimonis de Tasmània són els marsupials carnívors més grans que viuen actualment, però a Austràlia van ser superats pels dingos fa uns 3.000 anys. Continuen existint a l'illa de Tasmània, però fins i tot allà estan en perill d'extinció. Una malaltia transmissible, dolorosa i fatal anomenada Devil Facial Tumor Disease (DFTD), l'únic càncer contagiós conegut, va delmar fins al 90% de la població salvatge de l'espècie.

La reintroducció dels dimonis també ajuda a controlar els gats i les guineus salvatges invasors la presència de les quals a Austràlia amenaça altres espècies endèmiques i en perill d'extinció. També són animals nets, per la qual cosa com a carronyaires ajuden a mantenir el seu territori net i lliure de malalties.

"Aquest és un gran exemple de com tornar una espècie a casa seva salvatge pot reconstruir tot l'ecosistema" , va dir Janice Chanson, associada sènior de conservació d'espècies de Re:wild. “Això és particularment important per combatre el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat i per millorar la salut general del nostre planeta. Aussie Ark també proporciona un model de com podem reconstruir de manera efectiva els ecosistemes en dificultats a tot el món”, afegeixo.

Abans d'una nova reintroducció més enllà del santuari, Aussie Ark planeja reintroduir més espècies que ajudaran a restablir l'equilibri natural de l'ecosistema: quolls orientals, wallabies de roca de cua de raspall, bettongs rufos, potorous de nas llarg, wallabies de parma marrons del sud.