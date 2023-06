Recurs. Un fetus humà, unit a la placenta, als tres mesos d'edat gestacional - Wikipedia

Els científics van crear fetus humans sintètics utilitzant cèl·lules mare en un pas innovador que eludeix la necessitat d'un òvul o un espermatozou.

Els científics van dir que aquests éssers humans artificials, que són com a fetus en les primeres etapes del desenvolupament humà, poden ajudar a estudiar els trastorns genètics i les causes biològiques dels avortaments espontanis recurrents. Tot i així, la seva existència planteja seriosos problemes ètics i legals perquè actualment no existeix una legislació respecte als éssers vius que es van conrear en un laboratori a la majoria dels països del món.

És important tenir en compte que els fetus no tenen un cor que batega ni el començament d'un cervell, però sí que inclouen les cèl·lules que crearien la placenta i el nadó mateix.

La professora Magdalena Zernicka-Goetz de Cambridge i l'Institut Tecnològic de Califòrnia va revelar aquesta fita a la reunió anual de l'Associació Internacional de Recerca de Cèl·lules Mare a Boston.

Tot i això, no hi ha cap possibilitat en un futur proper d'utilitzar clínicament fetus sintètics. Seria il·legal implantar-los a l'úter d'un pacient, i encara no és clar si aquestes creacions tenen el potencial de continuar madurant més enllà de les primeres etapes de desenvolupament.

En el passat, l'equip de Zernicka-Goetz va demostrar que és possible encoratjar les cèl·lules mare de ratolins perquè es reuneixin en models de fetus amb sistemes intestinals, el començament de cervells i cors bategant. Des de llavors, es va córrer una carrera per traduir aquest treball en models humans, i diversos equips van aconseguir reproduir les primeres etapes de desenvolupament.